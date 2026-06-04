Крым столкнулся с перебоями топлива: за атакой ВСУ проступила опасная тактика давления

Перебои с поставками топлива в Крыму стали следствием целенаправленной тактики киевского режима, направленной на дестабилизацию обстановки в российском регионе. О том, как население и власти справляются с возникшими сложностями, рассказал в эфире Правда ТВ крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дрон ВС РФ

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об ударе ВСУ по пригородному поезду, следовавшему из Азовского в Керчь. В результате атаки погибли люди, а транспортная компания ЮППК была вынуждена экстренно приостановить движение всех электричек.

По словам Джараллы, топливный кризис стал одной из наиболее чувствительных проблем для жителей полуострова. В условиях беспрецедентной нагрузки на системы обороны и инфраструктуру властям приходится принимать жесткие решения.

"Главная проблема, которая была создана за этот период, — это, конечно же, перебои с топливом. Ситуация стала чрезвычайной, и руководители регионов Севастополя и Крыма приступили к экстренным мерам. В начале произошло ограничение продаж топлива. В случае экстренного события, когда запасов будет не хватать, то производится только лишь снабжение тех, кто остро не нуждается, то, что необходимо для социального функционирования", — пояснил он.

Из-за регулярных попыток противника парализовать работу транспортных узлов, аналитики призывают внимательно оценивать сценарии урегулирования конфликта. Владимир Джаралла отмечает, что атаки провоцируют у людей не только страх, но и закономерную реакцию на политику запугивания.

"Усиление этих атак крайне, скажем мягко говоря, неприятно для людей, вызывает определенное чувство. закономерное чувство беспокойства и гнева, как я уже сказал, потому что совершенно очевидно, что киевский режим сейчас приходит к тактике террора и запугивания", — отметил эксперт.

В настоящее время профильные ведомства Крыма пытаются наладить работу логистических цепочек, чтобы топливо поступало на АЗС без сбоев. В ситуации, когда официальные каналы поставок испытывают давление, ключевым фактором выживания становится взаимная поддержка граждан. Схожие проблемы с возобновлением навигации и логистическими ограничениями ранее фиксировались и в других регионах юга России.

Джаралла подчеркнул, что общественная солидарность стала главным ресурсом, помогающим нивелировать неприятные последствия кризиса. Жители самостоятельно координируются в мессенджерах, чтобы оперативно узнавать о наличии горючего на станциях, что позволяет избежать паники и хаоса. В то же время аналитики отмечают, что попытки парализовать крупные экспортные и энергетические объекты России пока не принесли инициаторам ожидаемых разрушительных результатов.

Полная запись разговора с Владимиром Джараллой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

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