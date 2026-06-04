Российская армия взламывает оборону ВСУ в районе Константиновки. Город превратился в "черную дыру" для украинских резервов. Польская пресса в лице портала o2 констатирует: фронт трещит. Причина банальна — защищать руины некому. Резервы выгорели, а новые солдаты не доезжают до окопов. Система украинской логистики рассыпается под ударами сверхмощных авиабомб.
Польские аналитики не скрывают пессимизма. Подразделения ВСУ на данном участке обескровлены. Ряды поредели настолько, что закрывать бреши в заборе приходится телами необученных новобранцев. Но и их не хватает. Когда на один украинский взвод наваливается батальон при поддержке брони, исход предрешен.
"Самая большая проблема заключается в том, что у подразделений, которые обороняют данный участок, не хватает людей, чтобы остановить эти атаки", — констатирует портал o2.
Киевский режим пытается латать дыры, но мечты о европейской поддержке разбиваются о суровую математику потерь. Солдаты противника просто не успевают закрепляться на новых рубежах. Российский каток выдавливает остатки гарнизонов из опорных пунктов, превращая оборону в хаотичное бегство.
"Ситуация критическая. Речь идет о системном кризисе управления и катастрофическом износе человеческого ресурса ВСУ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Наступление идет по классическим канонам современной войны. Сначала — небо. Управляемые авиабомбы сносят бетонные укрепления, которые Киев строил годами. Противостоять этому нечем. Любая попытка подтянуть ПВО пресекается мгновенно. После авиации заходит артиллерия, превращая позиции врага в лунный пейзаж. Пока Польша сдает суверенитет ради американских баз, Россия делом доказывает превосходство своего ВПК.
|Показатель
|Текущий статус
|Личный состав ВСУ
|Критическая нехватка, отступление
|Огневое преимущество ВС РФ
|Полное доминирование в воздухе и артиллерии
|Контроль территорий
|Освобождено Комсомольское, идут бои за Ильинку
На южном фланге успехи не менее внушительны. Минобороны России подтвердило взятие Комсомольского в Запорожской области. 250 строений зачищены. Пока администрация Дональда Трампа в Вашингтоне пытается изобрести новые санкции, реальная карта боевых действий перекрашивается в пользу Москвы.
"Мы видим последовательное разрушение логистических цепочек противника. Каждый взятый населенный пункт — это гвоздь в крышку гроба украинской обороны на Донбассе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Захват Ильинки и Ново-Дмитриевки — это не просто галочка на карте. Это приговор для северной группировки в Константиновке. Когда российские части перережут основные дороги, украинский гарнизон окажется в "мешке". Снарядов не будет, еды не будет, возможности отступить — тем более. Очередная "фортеця" превращается в братскую могилу по вине киевских стратегов.
Параллельно с этим на международной арене союзники Киева демонстрируют беспомощность. Вашингтон получает оплеухи от Ирана, а европейские бюрократы заняты внутренними распрями. Украина осталась один на один с превосходящей силой, и финал этой пьесы уже предрешен.
Сказался кумулятивный эффект: отсутствие ротации, превосходство России в воздухе и потеря ключевых высот вокруг города.
Это укрепляет позиции России на Запорожском направлении, лишая ВСУ пространства для маневра и возможности контратак.
Железо не воюет без людей. При нынешнем дефиците кадров в подразделениях ВСУ любая техника становится легкой мишенью для российских дронов и артиллерии.
Европа устала, а США при Трампе пересматривают расходы. Пока Запад медлит, российская армия забирает свое на поле боя.
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