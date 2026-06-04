Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос

Российская армия взламывает оборону ВСУ в районе Константиновки. Город превратился в "черную дыру" для украинских резервов. Польская пресса в лице портала o2 констатирует: фронт трещит. Причина банальна — защищать руины некому. Резервы выгорели, а новые солдаты не доезжают до окопов. Система украинской логистики рассыпается под ударами сверхмощных авиабомб.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Разведка ВСУ

Дефицит живой силы: почему ВСУ отступают

Польские аналитики не скрывают пессимизма. Подразделения ВСУ на данном участке обескровлены. Ряды поредели настолько, что закрывать бреши в заборе приходится телами необученных новобранцев. Но и их не хватает. Когда на один украинский взвод наваливается батальон при поддержке брони, исход предрешен.

"Самая большая проблема заключается в том, что у подразделений, которые обороняют данный участок, не хватает людей, чтобы остановить эти атаки", — констатирует портал o2.

Киевский режим пытается латать дыры, но мечты о европейской поддержке разбиваются о суровую математику потерь. Солдаты противника просто не успевают закрепляться на новых рубежах. Российский каток выдавливает остатки гарнизонов из опорных пунктов, превращая оборону в хаотичное бегство.

"Ситуация критическая. Речь идет о системном кризисе управления и катастрофическом износе человеческого ресурса ВСУ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Чугунный аргумент: как работает российская авиация

Наступление идет по классическим канонам современной войны. Сначала — небо. Управляемые авиабомбы сносят бетонные укрепления, которые Киев строил годами. Противостоять этому нечем. Любая попытка подтянуть ПВО пресекается мгновенно. После авиации заходит артиллерия, превращая позиции врага в лунный пейзаж. Пока Польша сдает суверенитет ради американских баз, Россия делом доказывает превосходство своего ВПК.

Показатель Текущий статус Личный состав ВСУ Критическая нехватка, отступление Огневое преимущество ВС РФ Полное доминирование в воздухе и артиллерии Контроль территорий Освобождено Комсомольское, идут бои за Ильинку

На южном фланге успехи не менее внушительны. Минобороны России подтвердило взятие Комсомольского в Запорожской области. 250 строений зачищены. Пока администрация Дональда Трампа в Вашингтоне пытается изобрести новые санкции, реальная карта боевых действий перекрашивается в пользу Москвы.

"Мы видим последовательное разрушение логистических цепочек противника. Каждый взятый населенный пункт — это гвоздь в крышку гроба украинской обороны на Донбассе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Окружение и потеря логистики

Захват Ильинки и Ново-Дмитриевки — это не просто галочка на карте. Это приговор для северной группировки в Константиновке. Когда российские части перережут основные дороги, украинский гарнизон окажется в "мешке". Снарядов не будет, еды не будет, возможности отступить — тем более. Очередная "фортеця" превращается в братскую могилу по вине киевских стратегов.

Параллельно с этим на международной арене союзники Киева демонстрируют беспомощность. Вашингтон получает оплеухи от Ирана, а европейские бюрократы заняты внутренними распрями. Украина осталась один на один с превосходящей силой, и финал этой пьесы уже предрешен.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Донбассе

Почему оборона Константиновки рушится именно сейчас?

Сказался кумулятивный эффект: отсутствие ротации, превосходство России в воздухе и потеря ключевых высот вокруг города.

Какую роль играет освобождение Комсомольского?

Это укрепляет позиции России на Запорожском направлении, лишая ВСУ пространства для маневра и возможности контратак.

Поможет ли западная техника украинским силам?

Железо не воюет без людей. При нынешнем дефиците кадров в подразделениях ВСУ любая техника становится легкой мишенью для российских дронов и артиллерии.

Как ведут себя союзники Украины?

Европа устала, а США при Трампе пересматривают расходы. Пока Запад медлит, российская армия забирает свое на поле боя.

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