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Иран оказался слишком большой добычей для США: сухопутное вторжение грозит адом без финала

Силовые структуры » Военные новости

Наземное вторжение в Иран остается инструментом психологического давления со стороны Белого дома, однако реальных предпосылок к началу масштабной операции на данный момент нет, рассказал военный эксперт Александр Михайлов. В интервью Pravda.Ru специалист отметил, что Вашингтон использует угрозу сухопутного наступления как перманентный рычаг влияния на Тегеран.

Боец КСИР на учениях
Фото: commons.wikimedia.org by Ayoub Ghaderi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Боец КСИР на учениях

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявлял, что в случае провала переговоров по существенным вопросам между Вашингтоном и Тегераном американская сторона может организовать высадку подразделений спецназа на территории Ирана.

Тема сухопутной операции активно обсуждается с начала обострения ситуации в Персидском заливе в марте текущего года. Несмотря на информационный резонанс в западных медиа, военные эксперты указывают на отсутствие ключевых признаков подготовки к вторжению.

Классические каноны военного дела предполагают, что наземная фаза должна следовать непосредственно за воздушной операцией, включающей подавление систем ПВО и уничтожение центров принятия решений. Хотя авиаудары и локальные столкновения уже имели место, полноценного развертывания ударных группировок не наблюдается.

"Все эти действия не привели ни к началу сухопутной операции, ни даже к какому-либо предварительному этапу — например, к переброске резервов, развертыванию соединений для наступления или обеспечению логистики. Тема сухопутной операции остается постоянной, перманентной угрозой в риторике Трампа. Он систематически использует ее для подкрепления своих заявлений в адрес Ирана", — пояснил Михайлов.

Существенным препятствием для Вашингтона остается география. Ключевые соседи Ирана не намерены предоставлять свои территории для организации плацдарма. Даже Турция, несмотря на членство в НАТО, вряд ли решится на подобный шаг. Рассматриваемый в кабинетах США вариант использования территории Армении как базы для поддержки со стороны Евросоюза и Штатов выглядит сомнительным с точки зрения военного успеха. Аналитики также обращают внимание на то, что стратегия обороны Исламской Республики учитывает специфику ландшафта и огромную площадь государства.

Масштаб Ирана, территория которого составляет около 1,6 миллиона квадратных километров, делает любую попытку оккупации крайне рискованной. Для сравнения эксперт привел Израиль, который территориально в 80 раз меньше своего оппонента.

По мнению специалиста, попытка наземного контроля над иранской территорией может обернуться для США конфликтом, превосходящим по последствиям вьетнамскую войну. Опасения Пентагона небеспричинны, так как администрация США сталкивается не только с внешними угрозами, но и с внутренним давлением законодателей.

"Любое масштабное наступление с целью взять под контроль территорию Ирана по своему размаху и потерям превзойдет любую военную кампанию, включая Вьетнам. Поэтому, я думаю, тема сухопутной операции так и останется разменной монетой в переговорах. Трамп все равно не решится на нее", — отметил Михайлов.

Попытки Белого дома переложить основную тяжесть действий на региональных союзников по Персидскому заливу пока не увенчались успехом. Ближневосточные государства осознают катастрофический уровень эскалации, который последует за вторжением, и отказываются поддерживать этот сценарий.

В медиаполе уже активно обсуждались несостыковки в легенде спасательных операций США, что лишь усиливает скепсис в отношении их готовности к полномасштабной войне. В то же время американские силы продолжают мониторинг региона, а обломки истребителя в иранских провинциях служат напоминанием о реальных рисках для авиации Пентагона. На политическом уровне эксперты подчеркивают, что подготовка идет вопреки регулярным изменениям в риторике Трампа.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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