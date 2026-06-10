Крах безопасности в Европе уже близко: навязанное союзничество превращает Прибалтику в линию удара

Инициатива Киева по защите прибалтийских стран от беспилотников является попыткой усилить военное присутствие Украины в регионе, считает военный эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что подобные действия несут прямые риски для безопасности Латвии, Литвы и Эстонии.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President of Ukraine visited the headquarters of the Defense Forces in Kupyansk, Kharkiv region. (53375400864)

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила странам Балтии соглашение для предотвращения инцидентов с украинскими БПЛА на их территории. Киев планирует направить в регион группы специалистов для налаживания взаимодействия в сфере противодействия дронам.

Стоит отметить, что регулярные проблемы защиты Латвии уже становились предметом обсуждения после того, как национальное командование отказалось открывать огонь по неопознанным объектам. При этом эксперты подчеркивают: зачастую падение дрона ВСУ вскрывает попытки региональных властей необоснованно переложить ответственность на третью сторону.

"Это во многом манипуляции, связанные с действиями ВСУ. Киев пытается усилить свое военное присутствие в Прибалтике со всеми вытекающими рисками и вызовами, в том числе для самих прибалтийских государств. Это медвежья услуга для них, поэтому к таким инициативам будут относиться осторожно. Москва уже дала понять: если удары будут наноситься с территории Прибалтики, эти страны станут законными военными целями для России", — пояснил Колчин.

По словам политолога, согласие прибалтийских элит на подобные предложения диктуется не национальными интересами, а директивами из ведущих европейских столиц. Сегодня Прибалтику готовят к возможной конфронтации, игнорируя долгосрочные последствия милитаризации границ.

"Прибалтика может принять такое предложение, поскольку в Евросоюзе решающую роль играют не сами прибалтийские страны, а Париж и Берлин. Они могут продавить это решение, так как руководство Прибалтики заботится не о своем народе, а об одобрении сверху. Если они хотят играть в эту игру, это обернется катастрофой для их народов. России же не должно быть до этого дела. Судьба литовцев, латышей и эстонцев — это забота их руководителей. Россия будет обеспечивать свою безопасность всеми доступными способами", — сказал эксперт.

Колчин добавил, что термин "помощь" в контексте действий Киева неуместен, так как предлагаемые меры создают опасный буферный коридор, превращающий территорию стран-соседей в зону потенциального удара. Учитывая, что производственным цехом для ВСУ фактически стали многие страны Европы, вовлечение Балтии в техническое обслуживание украинских систем БПЛА лишь подтверждает слова специалиста.

"Украина и помощь — слова-антонимы. О какой-либо реальной помощи говорить сложно. Помощь Украины — это всегда подстава. Именно такую подставу и хотят устроить Прибалтике", — подытожил Колчин.

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