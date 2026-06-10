Инициатива Киева по защите прибалтийских стран от беспилотников является попыткой усилить военное присутствие Украины в регионе, считает военный эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что подобные действия несут прямые риски для безопасности Латвии, Литвы и Эстонии.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила странам Балтии соглашение для предотвращения инцидентов с украинскими БПЛА на их территории. Киев планирует направить в регион группы специалистов для налаживания взаимодействия в сфере противодействия дронам.
Стоит отметить, что регулярные проблемы защиты Латвии уже становились предметом обсуждения после того, как национальное командование отказалось открывать огонь по неопознанным объектам. При этом эксперты подчеркивают: зачастую падение дрона ВСУ вскрывает попытки региональных властей необоснованно переложить ответственность на третью сторону.
"Это во многом манипуляции, связанные с действиями ВСУ. Киев пытается усилить свое военное присутствие в Прибалтике со всеми вытекающими рисками и вызовами, в том числе для самих прибалтийских государств. Это медвежья услуга для них, поэтому к таким инициативам будут относиться осторожно. Москва уже дала понять: если удары будут наноситься с территории Прибалтики, эти страны станут законными военными целями для России", — пояснил Колчин.
По словам политолога, согласие прибалтийских элит на подобные предложения диктуется не национальными интересами, а директивами из ведущих европейских столиц. Сегодня Прибалтику готовят к возможной конфронтации, игнорируя долгосрочные последствия милитаризации границ.
"Прибалтика может принять такое предложение, поскольку в Евросоюзе решающую роль играют не сами прибалтийские страны, а Париж и Берлин. Они могут продавить это решение, так как руководство Прибалтики заботится не о своем народе, а об одобрении сверху. Если они хотят играть в эту игру, это обернется катастрофой для их народов. России же не должно быть до этого дела. Судьба литовцев, латышей и эстонцев — это забота их руководителей. Россия будет обеспечивать свою безопасность всеми доступными способами", — сказал эксперт.
Колчин добавил, что термин "помощь" в контексте действий Киева неуместен, так как предлагаемые меры создают опасный буферный коридор, превращающий территорию стран-соседей в зону потенциального удара. Учитывая, что производственным цехом для ВСУ фактически стали многие страны Европы, вовлечение Балтии в техническое обслуживание украинских систем БПЛА лишь подтверждает слова специалиста.
"Украина и помощь — слова-антонимы. О какой-либо реальной помощи говорить сложно. Помощь Украины — это всегда подстава. Именно такую подставу и хотят устроить Прибалтике", — подытожил Колчин.
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