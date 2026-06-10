Горькое послевкусие поездки в Эстонию: условия американских кураторов лишили Киев остатков свободы

Владимир Зеленский скрывает итоги переговоров с Вашингтоном о поставках ПВО из-за медийных рисков и возможных политических условий Белого дома, рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что публичное признание отказа или жестких ограничений со стороны США нанесло бы серьезный удар по имиджу украинского руководства.

Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. Erica Earl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 190603-A-OQ915-0030 - Exercise Astral Knight 19 kicks off in Slovenia

Ранее Зеленский в ходе визита в Таллин сообщил, что представители американской администрации ответили на его просьбу передать ракеты для систем ПВО. Глава киевского режима заявил, что получил определенный результат, однако отказался делиться подробностями принятого решения на текущем этапе.

По мнению Бойкова, молчание Киева может быть обусловлено техническим дефицитом в самих Соединенных Штатах. В условиях высокой нагрузки на американский оборонный сектор Вашингтон зачастую вынужден балансировать между поддержкой союзников и сохранением собственной безопасности. Подобная ситуация уже привела к тому, что союзники Украины боятся делиться ПВО, опасаясь истощения национальных арсеналов.

"США могли отказать в немедленной поставке, сославшись на опустошение собственных арсеналов или дефицит производства. Озвучивать публично отказ в Таллине — значит расписаться в ослаблении поддержки Запада, что Зеленскому медийно невыгодно", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что ответ Вашингтона мог содержать комплексные политические требования. Нередко военная помощь увязывается с необходимостью корректировки дипломатической линии или конкретными шагами на международной арене. На этом фоне Зеленский загнал себя в опасный тупик, когда условия передачи техники могут оказаться крайне болезненными для внутренней повестки страны.

"Не исключено, что ответ США не был бинарным — то есть "да" или "нет". Вашингтон мог увязать поставки ПВО с выполнением Киевом ряда условий, в том числе уступок в переговорах с Россией. Зеленский мог взять паузу, так как условия еще обсуждаются", — отметил эксперт.

Еще одной причиной секретности могут быть жесткие оперативные ограничения на использование западного вооружения. Вероятно, Белый дом требует размещать установки исключительно в тыловых районах для прикрытия гражданских объектов. Актуальный дефицит ракет ПВО заставляет партнеров диктовать сценарии их применения, запрещая переброску комплексов к линии боевого соприкосновения.

Бойков также напомнил о внутриполитической ситуации в США, где вопрос выделения ресурсов стал предметом жестких споров в Конгрессе. Киев направил экстренный сигнал о помощи, пытаясь ускорить процесс согласования новых пакетов. Однако неопределенность сохраняется, так как американская администрация вынуждена детально обосновывать каждую транзакцию перед законодателями. Параллельно с этим генсек НАТО публично заставил замолчать Зеленского в вопросах распределения дефицитных средств защиты, подтверждая общую нервозность западных элит.

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