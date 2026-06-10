Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ужин без лишней суеты и горы посуды: макаронная запеканка с фаршем потребует минимум усилий
Личинки погибнут, а взрослые жуки улетят к соседям: копеечный порошок для спасения картошки
20 лет брака позади: как бывшая жена Михаила Галустяна отреагировала на его новую любовь
Аморальная иллюстрация в сканворде: житель Дзержинска потребовал полмиллиона
"Оспорить в суде не получится": автоюрист Зорин объяснил, как рейд "Маячок" массово лишает водителей прав
Редкий комментарий после долгого молчания: что Ингеборга Дапкунайте впервые рассказала о сыне, рождённом после 50 лет
Есть нюансы, но время реально сэкономили: какие сюрпризы ждут на трассе М-280 по пути в Крым
Тайный час отключения интеллекта: когда даже простые рабочие задачи становятся квестом
Некрополь рядом с домами: власти Новосибирска развеяли страхи жителей

Горькое послевкусие поездки в Эстонию: условия американских кураторов лишили Киев остатков свободы

Силовые структуры » Военные новости

Владимир Зеленский скрывает итоги переговоров с Вашингтоном о поставках ПВО из-за медийных рисков и возможных политических условий Белого дома, рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что публичное признание отказа или жестких ограничений со стороны США нанесло бы серьезный удар по имиджу украинского руководства.

190603-A-OQ915-0030 - Exercise Astral Knight 19 kicks off in Slovenia
Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. Erica Earl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
190603-A-OQ915-0030 - Exercise Astral Knight 19 kicks off in Slovenia

Ранее Зеленский в ходе визита в Таллин сообщил, что представители американской администрации ответили на его просьбу передать ракеты для систем ПВО. Глава киевского режима заявил, что получил определенный результат, однако отказался делиться подробностями принятого решения на текущем этапе.

По мнению Бойкова, молчание Киева может быть обусловлено техническим дефицитом в самих Соединенных Штатах. В условиях высокой нагрузки на американский оборонный сектор Вашингтон зачастую вынужден балансировать между поддержкой союзников и сохранением собственной безопасности. Подобная ситуация уже привела к тому, что союзники Украины боятся делиться ПВО, опасаясь истощения национальных арсеналов.

"США могли отказать в немедленной поставке, сославшись на опустошение собственных арсеналов или дефицит производства. Озвучивать публично отказ в Таллине — значит расписаться в ослаблении поддержки Запада, что Зеленскому медийно невыгодно", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что ответ Вашингтона мог содержать комплексные политические требования. Нередко военная помощь увязывается с необходимостью корректировки дипломатической линии или конкретными шагами на международной арене. На этом фоне Зеленский загнал себя в опасный тупик, когда условия передачи техники могут оказаться крайне болезненными для внутренней повестки страны.

"Не исключено, что ответ США не был бинарным — то есть "да" или "нет". Вашингтон мог увязать поставки ПВО с выполнением Киевом ряда условий, в том числе уступок в переговорах с Россией. Зеленский мог взять паузу, так как условия еще обсуждаются", — отметил эксперт.

Еще одной причиной секретности могут быть жесткие оперативные ограничения на использование западного вооружения. Вероятно, Белый дом требует размещать установки исключительно в тыловых районах для прикрытия гражданских объектов. Актуальный дефицит ракет ПВО заставляет партнеров диктовать сценарии их применения, запрещая переброску комплексов к линии боевого соприкосновения.

Бойков также напомнил о внутриполитической ситуации в США, где вопрос выделения ресурсов стал предметом жестких споров в Конгрессе. Киев направил экстренный сигнал о помощи, пытаясь ускорить процесс согласования новых пакетов. Однако неопределенность сохраняется, так как американская администрация вынуждена детально обосновывать каждую транзакцию перед законодателями. Параллельно с этим генсек НАТО публично заставил замолчать Зеленского в вопросах распределения дефицитных средств защиты, подтверждая общую нервозность западных элит.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Розетка ходит ходуном? Простой способ закрепить её намертво за пару минут
Недвижимость
Розетка ходит ходуном? Простой способ закрепить её намертво за пару минут
Грибы на газоне: почему это не просто "дождик прошел", а сигнал бедствия вашего участка
Садоводство, цветоводство
Грибы на газоне: почему это не просто "дождик прошел", а сигнал бедствия вашего участка
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Последние материалы
Ужин без лишней суеты и горы посуды: макаронная запеканка с фаршем потребует минимум усилий
Личинки погибнут, а взрослые жуки улетят к соседям: копеечный порошок для спасения картошки
20 лет брака позади: как бывшая жена Михаила Галустяна отреагировала на его новую любовь
Аморальная иллюстрация в сканворде: житель Дзержинска потребовал полмиллиона
"Оспорить в суде не получится": автоюрист Зорин объяснил, как рейд "Маячок" массово лишает водителей прав
Редкий комментарий после долгого молчания: что Ингеборга Дапкунайте впервые рассказала о сыне, рождённом после 50 лет
Есть нюансы, но время реально сэкономили: какие сюрпризы ждут на трассе М-280 по пути в Крым
Тайный час отключения интеллекта: когда даже простые рабочие задачи становятся квестом
Некрополь рядом с домами: власти Новосибирска развеяли страхи жителей
Шелкопряд сожрет всю листву за три дня, если не применить это простое средство из СССР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.