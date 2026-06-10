Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы

Украина способна нарастить интенсивность воздушных атак, однако достижение планки в 600 вылетов ежесуточно потребует участия иностранных производственных площадок, заявил военный эксперт, герой России Рустем Клупов. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что российская сторона уже готовит комплекс мер по купированию этой угрозы.

Фото: armyinform.com.ua by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Боец ВСУ запускает БПЛА

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен увеличить число ударов беспилотниками и ракетами по российской территории. По его словам, наращивание арсеналов позволит ВСУ в полной мере отвечать на действия Москвы, чтобы жители России почувствовали последствия конфликта. Между тем в Европе начали открываться заводы по выпуску авиационных систем специально для нужд украинской армии.

Согласно аналитическим данным Клупова, динамика запусков беспилотников самолетного типа в глубину страны демонстрирует стабильный рост. Если в 2024 году фиксировалось в среднем 28 аппаратов в сутки, то к 2025 году этот показатель достиг 133 единиц, а в первом полугодии 2026 года составил 172 БПЛА. При этом эксперт подчеркивает, что речь идет только о дальнобойных системах, без учета малых коптеров и тактических ракет.

"Чтобы достичь 600 единиц, Украине нужно увеличить производство более чем вдвое — сделать рывок, как с 2024 по 2025 год (с 28 до 133). Своих мощностей для этого нет, значит, привлекут союзников по антироссийской коалиции. Но это не быстро: есть проблемы с доставкой БПЛА к стартовым позициям, Россия бьет по логистике и ведет разведку. Поэтому до конца года задача невыполнима. Что будет в 2027-м — посмотрим", — подчеркнул он.

Аналитик указал на появление новых типов реактивных беспилотников, которые занимают промежуточную нишу между классическими дронами и крылатыми ракетами. Их преимущество заключается в дешевизне за счет использования подручных материалов и упрощенной навигации, хотя боевая часть таких систем значительно уступает натовским ракетам. Для борьбы с массовыми налетами в России внедряется специализированный род войск, работающий в едином контуре управления.

Важной частью противодействия, по мнению эксперта, должна стать полная изоляция района боевых действий. Это включает системное уничтожение логистических маршрутов, мостов через Днепр и другие водные преграды, а также поражение энергетической инфраструктуры, питающей сборочные цеха. На фоне активизации противника штатные системы защиты регулярно перехватывают сотни воздушных целей различного класса.

"Борьба с беспилотниками — задача для всех родов войск, а не только для ПВО. ПВО создавалось для других целей, и борьба с БПЛА в него не закладывалась. Опираться только на ПВО бессмысленно, тем более что одна ракета часто стоит в два-три раза дороже сбиваемого объекта, что наносит серьезный ущерб экономике. Нужна радиоэлектронная борьба и создание систем противодроновой обороны, чтобы привести противоборство к строгой симметрии. Необходимы системы такого же уровня по качеству, стоимости и массовости, как и сами БПЛА. Тогда успех будет достигнут", — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что противодроновая оборона — лишь часть комплексных мер. Если не переходить к региональной войне в Европе и не наносить удары по территориям стран НАТО (включая дальние государства, участвующие в производстве вооружений), то необходимо серьезно изолировать театр военных действий в рамках СВО.

"Необходимо изолировать Украину от поставок беспилотников и комплектующих из-за границы. Второе — уничтожать производства БПЛА, особенно их энергетическую составляющую: сейчас возле каждого производства есть солнечная электростанция. Если общая энергосистема серьезно поражена, производство уходит в менее значимые места и под землю, но без электричества оно невозможно. Нужно уничтожать не только электростанции, но и подстанции, трансформаторы, а также наливники с топливом для дизель-генераторов в регионе производства", — заявил Клупов.

Клупов также добавил, что для эффективного подавления угрозы необходимо задействовать все виды разведки — от агентурной до космической. Это позволит вскрывать места производства еще до момента старта аппаратов. Для обеспечения безопасности объектов в тылу инженеры разрабатывают автоматизированные средства перехвата, не имеющие аналогов у противника. При этом военное руководство уже прорабатывает возможные сценарии на случай участия сопредельных государств в обеспечении этих атак.

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