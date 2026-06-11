Битва в небе: в Москве начался Всероссийский турнир по гонкам дронов на кубок атамана ВсКО

Москва приняла Всероссийский турнир по гонкам дронов, где за кубок атамана Всероссийского казачьего общества сражаются 52 юных оператора. Соревнования объединили представителей шести казачьих войск страны на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем. Мероприятие организовано в рамках спортивно-познавательной программы "Крылья России".

Фото: Всероссийское казачье общество is licensed under public domain Всероссийский турнир по гонкам дронов на кубок атамана Всероссийского казачьего общества

На открытии состязаний присутствовали ветераны боевых действий, представители профильных департаментов и спортивных федераций. По словам атамана Центрального казачьего войска Андрея Фадюхина, современные казаки успешно осваивают передовое вооружение и тактики противодействия беспилотникам.

"Сегодня казаки — это бойцы, оснащенные самыми последними видами вооружения, в том числе операторы беспилотных систем. Сегодня будут показаны лучшие практики, кто-то чему-то научится", — отметил Фадюхин.

Советник столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Эдуард Шонов выразил надежду, что турнир подтолкнет молодежь к инженерной деятельности. Согласно его заявлению, работа с роботизированными системами сегодня открывает большие перспективы в гражданской сфере. В церемонии также участвовали заместитель атамана Игорь Кочубеев и профессиональный спортсмен Павел Шульский, курирующий физическое воспитание казачьей молодежи.