Иран отбросил страх перед США: затянувшийся конфликт поставил Вашингтон в крайне неудобное положение

Тегеран не пойдет на подписание договора на условиях Вашингтона и продолжит реализацию своего внешнеполитического курса до тех пор, пока США не признают требования исламской республики, заявил военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, заместитель главнокомандующего ВВС России в 2002–2008 годах Айтеч Бижев. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что иранское руководство адаптировалось к давлению и готово к длительному противостоянию.

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Ранее сообщалось, что в ответ на запуск Соединенными Штатами 50 ракет "Томагавк" по иранским системам связи, объектам ПВО и разведцентрам Тегеран полностью заблокировал судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, по имеющимся данным, проиранские силы атаковали американские военные базы, дислоцированные на территории Бахрейна, Иордании и Кувейта.

По словам Бижева, попытки Вашингтона форсировать диалог силовыми методами обречены на провал, так как Иран является крайне опытным и "тонким" игроком на политической арене. В Тегеране осознают внутреннюю ситуацию в США, где администрацию президента США Дональда Трампа подгоняют сроки предстоящих выборов и давление со стороны Конгресса. Исламская республика намерена использовать этот фактор времени в своих интересах. Сложившаяся обстановка в регионе демонстрирует, что мир балансирует на грани кризиса.

"Иран последовательно занял свою нишу на переговорном поле и не намерен ничего подписывать на предложенных условиях. Он продолжит действовать в рамках собственной стратегии, пока не вынудит Америку соблюдать те установки, которые сам для нее определил. Первый шок уже позади, Иран оправился и готов к длительной, методичной политике, не рассчитывая на быстрое решение", — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что ключевым условием для стабилизации остается не только позиция Белого дома, но и действия Израиля в Ливане. Эксперт уверен, что Иран не планирует отступать и сосредоточится на поддержке своих союзников в регионе, восстанавливая их потенциал. Военные аналитики полагают, что прямая операция против Ирана может затянуться на неопределенный срок. При этом Вашингтон продолжает использовать угрозы, хотя масштабное вторжение в Иран остается крайне рискованным сценарием.

По словам генерал-лейтенанта, Тегеран будет грамотно балансировать, используя текущую политическую конъюнктуру в США. Несмотря на массированные удары, эффект от атак США оказался обратным ожиданиям американской администрации. Стало очевидным, что иранская кампания грозит США чрезмерно высокой ценой, к которой западные политики могут быть не готовы.

"Поэтому у Америки ничего не получится — этот процесс будет очень долгим и затяжным. Трампа подгоняют время, выборы и Конгресс, а Иран — очень тонкий политический игрок. Теперь он просто так не отступит", — резюмировал Бижев.

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