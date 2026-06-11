Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бензиновый дефицит ударил по Крыму в разгар сезона: туристам готовят спецзаправки для выезда
Лишний вес стал настоящим кошмаром: дочь певицы Славы призналась в потере контроля над ситуацией
Мускулы больше не прячут: Тайвань сменил тактику и нанес демонстративные удары в сторону Китая
90 минут против старости: как работа с весом ставит организм на защиту
Милота обернулась трагедией: как генетическая ошибка обрекает вислоухих кошек на мучения
Древние пирамиды десятилетиями игнорировали в отчетах: случайная загрузка файлов открыла портал в прошлое
Миллионы рублей уходят в трубу: конструктивный просчёт в популярном кроссовере не даёт покоя владельцам
Металлическая ложка всё испортит: старинный рецепт варенья с целой клубникой и рубиновым сиропом
Тело превратилось в руины: пьяный водитель едва не перечеркнул карьеру Райана Рейнольдса

Иран отбросил страх перед США: затянувшийся конфликт поставил Вашингтон в крайне неудобное положение

Силовые структуры » Военные новости

Тегеран не пойдет на подписание договора на условиях Вашингтона и продолжит реализацию своего внешнеполитического курса до тех пор, пока США не признают требования исламской республики, заявил военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, заместитель главнокомандующего ВВС России в 2002–2008 годах Айтеч Бижев. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что иранское руководство адаптировалось к давлению и готово к длительному противостоянию.

Обломки американской авиатехники в Иране
Фото: скрин https://t.me/farsna/426671 by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru
Обломки американской авиатехники в Иране

Ранее сообщалось, что в ответ на запуск Соединенными Штатами 50 ракет "Томагавк" по иранским системам связи, объектам ПВО и разведцентрам Тегеран полностью заблокировал судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, по имеющимся данным, проиранские силы атаковали американские военные базы, дислоцированные на территории Бахрейна, Иордании и Кувейта.

По словам Бижева, попытки Вашингтона форсировать диалог силовыми методами обречены на провал, так как Иран является крайне опытным и "тонким" игроком на политической арене. В Тегеране осознают внутреннюю ситуацию в США, где администрацию президента США Дональда Трампа подгоняют сроки предстоящих выборов и давление со стороны Конгресса. Исламская республика намерена использовать этот фактор времени в своих интересах. Сложившаяся обстановка в регионе демонстрирует, что мир балансирует на грани кризиса.

"Иран последовательно занял свою нишу на переговорном поле и не намерен ничего подписывать на предложенных условиях. Он продолжит действовать в рамках собственной стратегии, пока не вынудит Америку соблюдать те установки, которые сам для нее определил. Первый шок уже позади, Иран оправился и готов к длительной, методичной политике, не рассчитывая на быстрое решение", — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что ключевым условием для стабилизации остается не только позиция Белого дома, но и действия Израиля в Ливане. Эксперт уверен, что Иран не планирует отступать и сосредоточится на поддержке своих союзников в регионе, восстанавливая их потенциал. Военные аналитики полагают, что прямая операция против Ирана может затянуться на неопределенный срок. При этом Вашингтон продолжает использовать угрозы, хотя масштабное вторжение в Иран остается крайне рискованным сценарием.

По словам генерал-лейтенанта, Тегеран будет грамотно балансировать, используя текущую политическую конъюнктуру в США. Несмотря на массированные удары, эффект от атак США оказался обратным ожиданиям американской администрации. Стало очевидным, что иранская кампания грозит США чрезмерно высокой ценой, к которой западные политики могут быть не готовы.

"Поэтому у Америки ничего не получится — этот процесс будет очень долгим и затяжным. Трампа подгоняют время, выборы и Конгресс, а Иран — очень тонкий политический игрок. Теперь он просто так не отступит", — резюмировал Бижев.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Садоводство, цветоводство
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Мировой порядок трещит по швам: Пхеньян подготовил сюрприз, меняющий баланс сил в Тихом океане
Мир. Новости мира
Мировой порядок трещит по швам: Пхеньян подготовил сюрприз, меняющий баланс сил в Тихом океане
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
ФИФА отлучила Россию от мирового футбола. Есть ли шансы на возвращение? Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Атака на зятя Трампа может дорого обойтись Евросоюзу
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Тело превратилось в руины: пьяный водитель едва не перечеркнул карьеру Райана Рейнольдса
Париж и Берлин предложили ограничить полномочия Каллас и реформировать дипслужбу ЕС
Водители зря ждут нужной отметки: эта невидимая нагрузка превращает смазку в опасную жижу намного раньше
Город в Австралии продают по цене студии в Москве: покупателя ждет странное наследство
Сувениры больше не покупают просто так — скрытый механизм изменил всё
Пенсия в квадрате: кто имеет право настроить систему на законные двойные выплаты
Лицо изменилось до неузнаваемости: Филипп Киркоров признался в новом вмешательстве врачей
Каю Каллас ждет политическая расплата: громкие заявления обернулись ударом по карьере
Эффект лифтинга без уколов: какой цвет волос вернёт лицу здоровое сияние после 55
Центр Петербурга стал ближе к фонтанам: новое решение сократило путь до Петергофа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.