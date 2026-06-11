"Традиции — это не фольклор": потомок Николая I рассказал о службе в казачьих войсках

Потомок императора Николая I и командир группы операторов беспилотников Гавриил Дорошин поделился опытом службы в зоне проведения спецоперации. Уроженец Франции, вернувшийся на историческую родину, тесно взаимодействует с казачьей разведывательной бригадой "Терек". Боец подчеркнул, что на передовой критически важно находиться в окружении людей с крепким идеологическим стержнем.

Фото: Всероссийское казачье общество is licensed under public domain Гавриил Дорошин

Дорошин прибыл в Донбасс еще в 2015 году, сразу после достижения 18-летия, чтобы доказать свою соприкосновенность с русским народом делом. По его мнению, за пределами страны называть себя русским просто, однако это право необходимо подтверждать поступками.

"Казаки духовитые. Для них традиции — это не фольклор, это образ жизни", — подчеркнул Гавриил Дорошин.

Особое внимание военнослужащий уделил аутентичности казачьей культуры, которая в условиях боевых действий проявляется наиболее остро. Он уверен, что верность укладу предков помогает бойцам сохранять высокую стойкость в самых сложных ситуациях. Сейчас Дорошин продолжает выполнять задачи на фронте, используя навыки управления БПЛА в составе разведывательных подразделений.