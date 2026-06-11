Военные эксперты зафиксировали переход США к новой тактике ударов по Ирану

Военные эксперты вскрыли детали тайного противостояния в Ормузском проливе, которое переросло в новый обмен ударами. Но большой войны не ожидается.

Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Ночной налёт американских авиационных сил на территорию Ирана в ночь с 10 на 11 июня спровоцировал новый виток эскалации в Персидском заливе.

В ходе операции США задействовали не только авиацию, но и крылатые ракеты Tomahawk, нанеся десятки ударов по различным объектам. Данный инцидент стал следствием затяжного скрытого противостояния в Ормузском проливе, где стороны давно искали повод для открытого столкновения. В материале разберем, что стало реальным триггером атаки и какие цели преследует Вашингтон в текущей ситуации.

Формальным поводом для ударов Белый дом назвал уничтожение иранскими беспилотниками боевого вертолета АН-64Е Apache Guardian в небе над проливом. Однако фактическая картина событий отличается от официальной версии о мирном патрулировании.

Вертолет участвовал в операциях по поиску и ликвидации легких катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые пытаются заблокировать водную артерию. В этих операциях США задействовали спецназ ВМС из состава специальных лодочных отрядов (Special Boat Team), которых с воздуха прикрывали вертолеты АН-64 и МН-60R. До этого момента столкновения ограничивались повреждением техники, но уничтожение вертолёта стала первой серьезной потерей в этой скрытной войне катеров.

"Выбор целей в районе острова Кешм и Бендер-Аббаса говорит о том, что США стремятся максимально быстро нейтрализовать береговую инфраструктуру Ирана, не вступая в затяжной конфликт. Это классическая тактика "хирургического вмешательства", где задача — подавить ПВО и противокорабельные системы, чтобы обеспечить безопасность своих групп спецназа в случае более глубокого проникновения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Особый интерес вызывает процесс эвакуации экипажа сбитого вертолета. Согласно данным ЦЕНТКОМ, пилоты покинули опасную зону на борту 7,3-метрового автономного катер Saronic Corsair из состава 59-й тактической группы (Task Force 59) ВМС США, который затем доставил их в точку эвакуации для последующего вывоза другим вертолетом. Тот факт, что для спасения людей пришлось использовать БЭК, подтверждает, что борт был сбит слишком глубоко в зоне риска, куда катера спецназа ВМС США просто не решились зайти. Это полностью опровергает тезис Пентагона о случайном поражении машины при обычном патрулировании.

В ответ на американскую агрессию Тегеран применил баллистические ракеты. Одной из главных целей стал штаб 5-го флота США, базирующийся в Бахрейне. В то же время американские удары носили прицельный характер: под огонь попали пункты управления, позиции ПВО и объекты береговой обороны в районе Бендер-Аббаса и острова Кешм.

Как указывает военный эксперт Алексей Рамм в Telegram, текущая стратегия Вашингтона указывает на нежелание ввязываться в полноценную войну. Вместо масштабного вторжения США делают ставку на точечные удары силами специальных операций по критическим объектам на побережье, чтобы ослабить влияние Ирана в стратегически важном регионе, где уже наблюдается конфликт в Оманском заливе и общая дестабилизация.

Сторона Примененные средства Основные цели/задачи США АН-64Е, МН-60R, Tomahawk, БЭК Corsair Объекты ПВО, береговая оборона, катера КСИР Иран БПЛА, баллистические ракеты Вертолеты США, штаб 5-го флота в Бахрейне

Кто инициировал эскалацию в проливе?

Официально США заявляют о неспровоцированной атаке Ирана на вертолет, но фактически обе стороны вели тайную войну катеров за контроль над узостью. Какова конечная цель ударов США?

Судя по выбору целей в Бендер-Аббасе, целью является "хирургическое" уничтожение систем береговой обороны без перехода к полномасштабной операции.

Подобное обострение в регионе происходит на фоне общего кризиса безопасности. Пока в Европе обсуждают уязвимость восточного фланга НАТО и реформу дипслужбы ЕС, в Азии разворачиваются свои сценарии: Тайвань демонстрирует силу в сторону Китая, а в Камбодже фиксируют поставки тяжелых танков. В это же время в других частях света происходят внутренние потрясения, например, кризис доверия в США из-за дела Эпштейна или влияние западных фондов в Армении, что создает общую атмосферу глобальной нестабильности.