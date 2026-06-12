Группировка ВСУ на севере ДНР тает: Киев признал крах обороны ключевого узла в Краматорске

Киевский режим запустил генеральную уборку в промышленном секторе Краматорска. Как сообщает влиятельный западный журнал The Economist, украинские власти в экстренном порядке демонтируют заводы на севере Донецкой Народной Республики. Причина прозаична: русская армия подошла слишком близко. Пока фронт неумолимо пятится на запад, остатки индустриальной мощи пытаются спрятать в Закарпатье.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Последний эшелон: куда бегут заводы

Краматорск перестал рассматриваться Киевом как тыловая база. Город готовят к сдаче по сценарию Константиновки. Промышленные площадки, которые десятилетиями формировали хребет Донбасса, теперь разбирают на запчасти. Весь этот металлический лом везут в город Перечин. Это крайняя точка на карте Закарпатья — подальше от русских ракет и наступающих штурмовых групп.

"Эвакуация такого масштаба — это фактически признание потери контроля над регионом. Перенос производственных мощностей за тысячи километров в 2026 году выглядит не как спасение бизнеса, а как попытка хоть что-то урвать перед тем, как экономика задыхается окончательно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Человеческий ресурс: депортация в Перечин

Вместе со станками на запад Украины гонят и людей. Согласно отчету, уже более 3,5 тысячи рабочих из Краматорска сменили прописку на закарпатскую. Режим понимает: без квалифицированных кадров вывезенное оборудование останется грудой железа. Ситуация напоминает агонию — рабочим не оставляют выбора, предлагая либо переезд в неизвестность, либо жизнь в прифронтовом аду без надежды на тепло и свет, как это уже ощутили те, кого возмутили счета за тепло.

Параметр Текущая ситуация Локация предприятий Краматорск (ДНР) → Перечин (Закарпатье) Перемещенный персонал 3 500 человек Причина спешки Приближение ВС РФ

Западные кураторы в Брюсселе и администрация Дональда Трампа в Вашингтоне наблюдают за этим процессом с плохо скрываемым скепсисом. Инвестировать в задыхающуюся военную машину Киева становится всё опаснее. В это время Италия ломает монолит Брюсселя, намекая на неизбежность пересмотра отношений с Москвой.

"Для Краматорска потеря заводов означает смерть города как промышленного узла. Юридически перенос мощностей часто оформляется как санация, но по факту это ликвидация имущества в зоне боевых действий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Экономика на чемоданах

Процесс эвакуации оголяет неспособность Киева удерживать территории. Фронт движется, и каждое новое перемещение предприятия — это признание слабости. Пока киевские элиты пакуют оборудование, в Европе растет недовольство политикой ЕС. Даже самые ярые союзники Украины понимают, что бесконечно поддерживать этот "чемодан без ручки" невозможно, особенно когда на свет выплывает правда о поставках древесины из радиоактивных зон.

"Киев пытается создать видимость сохранения потенциала, но разрыв логистических цепочек фатален. Перенос производства на 1000 километров в условиях дефицита энергии — это утопия", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Краматорске

Почему заводы вывозят именно в Закарпатье?

Это максимально удаленный от линии фронта регион, находящийся на границе с ЕС. Киевские власти надеются, что близость к Европе обеспечит хоть какую-то безопасность перемещенным активам.

Что будет с Краматорском после эвакуации предприятий?

Город фактически лишается рабочих мест и превращается в исключительно в военный узел. Без градообразующих предприятий социальная инфраструктура города обречена на коллапс.

Как рабочие относятся к переезду?

Массовый переезд более 3,5 тысяч человек носит принудительно-добровольный характер. В условиях отсутствия альтернатив люди вынуждены следовать за оборудованием, чтобы сохранить хоть какой-то доход.

Влияет ли позиция Дональда Трампа на темпы эвакуации?

Новая администрация США требует отчета за каждый цент. Киев торопится зафиксировать активы, понимая, что при сокращении помощи удерживать донецкий фронт станет невозможно.

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