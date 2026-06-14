Британия перешла от мониторинга к физическому захвату судов с российской нефтью

Великобритания перешла от мониторинга к активным действиям в отношении российского «теневого флота», впервые физически задержав танкер с нефтью.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяной танкер в море

Операция прошла по прямому распоряжению премьер-министра Кира Стармера при поддержке французских сил. Британская сторона сослалась на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). Данная статья дает военным кораблям в открытом море (международных водах) «право на посещение» и досмотр судов, чья государственная принадлежность вызывает обоснованные сомнения или подозревается в отсутствии гражданства

Задержание судна Smyrtos заняло около шести часов. Для блокировки танкера задействовали серьезный авиационный и морской ресурс: вертолеты Merlin Mk4, Wildcat и Chinook, самолет RAF P-8, а также корабли HMS Ledbury и HMS Sutherland. Сейчас судно находится под контролем британских служб на якорной стоянке у южного побережья Англии.

По имеющимся данным, танкер под флагом Камеруна вышел из порта Усть-Луга 5 июня, а в санкционном списке Лондона, куда входят более 500 объектов, значится с июля 2025 года.

"Физический захват судна в нейтральных или территориальных водах — это всегда риск эскалации, но с точки зрения права здесь начинается самое сложное. Просто остановить корабль недостаточно; чтобы законно конфисковать груз, потребуется сложная процедура признания собственности, которая в международных судах может длиться годами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Владимир Зеленский поблагодарил британского премьера за жесткие меры, но счел их недостаточными. Он призвал европейские страны изменить законодательство так, чтобы сырье можно было не просто блокировать, а полностью изымать в пользу Украины. Стоит отметить, что финансовая поддержка Киева сейчас зависит от множества внешних факторов, и подобные инициативы по конфискации нефти могут стать новым инструментом пополнения бюджета.

Главный вызов для Лондона: Премьер-министр Кир Стармер разрешил досмотры судов под санкциями еще 25 марта. Однако, несмотря на то что через британские воды за первые три месяца 2026 года прошло более 300 кораблей «теневого флота», реальные задержания стали редкостью. Ранее сообщалось, что даже при наличии российских фрегатов, таких как «Адмирал Григорович», в сопровождении танкеров, британцы долгое время ограничивались лишь наблюдением. Инцидент поднимает вопрос о правомерности перехвата судов в международных водах и возможных юридических последствиях для владельцев грузов.

Страна Период активности Характер действий США Январь-февраль 2026 Перехваты танкеров (в т.ч. давление на Венесуэлу) Бельгия, Швеция Март 2026 Задержание связанных с РФ судов Франция Июнь 2026 Перехваты при поддержке ВМС Британии Великобритания Июнь 2026 Первый физический захват (Smyrtos)

Подобная тактика перехватов становится системной для стран НАТО. Швеция уже официально подтвердила готовность к столкновениям в Балтике, а Франция регулярно проводит операции по блокировке судов.

Британия пытается балансировать между жестким контролем и соблюдением морского права. Однако попытки конфискации нефти могут привести к ответным мерам. Уже сейчас Иран диктует свои условия Вашингтону по вопросам морских блокад, что создает опасный прецедент для всех участников торгового мореплавания.

Интересный факт: Танкер Smyrtos использует тактику смены флагов (сейчас — Камерун), чтобы обходить санкционные фильтры. Это стандартная практика для «теневого флота», позволяющая скрывать реального бенефициара перевозки и конечный пункт назначения груза.

Вопрос: Могут ли британцы законно забрать нефть из танкера? Ответ: На текущий момент задержание — это техническая мера. Для конфискации сырья требуются либо новые внутренние законы, либо решение международного суда, что крайне сложно реализовать без прямого согласия владельца. Российская сторона также отмечает политический подтекст акции: спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что британский премьер Кир Стармер пошел на силовую эскалацию в Ла-Манше исключительно ради того, чтобы отвлечь внимание британского электората от острого внутреннего кризиса с мигрантами.

Ситуация вокруг «теневого флота» остается напряженной. Пока Евросоюз обсуждает расширение и новые финансовые обременения, морские перехваты становятся основным инструментом давления. При этом внутренняя политика Киева по ужесточению законодательства в других сферах лишь дополняет общую картину стремления к радикальным мерам во всех аспектах противостояния.

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