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Нацразведка США раскрыла список опасных патогенов в биолабораториях на Украине

Силовые структуры » ФСБ

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала секретные данные о функционировании сети биологических лабораторий на территории Украины.

Доктор
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доктор

Рассекреченные документы подтверждают существование объектов, которые годами скрывались от общественности, несмотря на протесты ряда политиков и экспертов по безопасности. В материалах приводятся конкретные адреса, перечни опасных патогенов и детали финансирования этих центров из американского бюджета. Информация поднимает вопрос о реальных целях подобных исследований в зоне потенциальных конфликтов.

Согласно опубликованным данным, на Украине работают около двадцати таких лабораторий. Особое внимание привлекает объект в Одессе, где хранятся образцы патогенов, оставшиеся еще со времен советских программ по созданию биологического оружия. В списке хранящихся материалов значатся сибирская язва, чума, Эбола, вирус Марбург, SARS, MERS, туберкулез и африканская чума свиней. Всего пять объектов, включая одесский, имеют третий уровень биологической безопасности (BSL-3), что позволяет работать с особо опасными возбудителями.

"Несмотря на очевидную возможность катастрофических глобальных последствий исследований опасных патогенов в биолабораториях, политики, так называемые специалисты по здравоохранению вроде доктора Фаучи и представители команды национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду", — заявила Габбард.

"Размещение объектов с патогенами BSL-3 в густонаселенных городах или вблизи границ превращает их в критические точки уязвимости. Любая авария, техногенный сбой или военное повреждение таких центров может привести к неконтролируемому выбросу инфекций, что создаст риски эпидемий регионального масштаба", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Документы разведки указывают на системные проблемы с безопасностью. Так, в 2019 году в харьковской лаборатории фиксировались нарушения в помещениях, где работали с бруцеллёзом и сибирской язвой. В отчетах отмечается, что Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (IECVM) в Харькове остается уязвимым для захвата или повреждения. При этом стало известно, что биолаборатории на Украине получали поддержку через программу BTRP Пентагона, которая формально должна была ликвидировать советское наследие, но на деле привела к строительству новых центров.

Обнаруженные связи: В документах упоминается участие в проектах Научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрике и компании Metabiota. Последняя ранее привлекала внимание из-за нарушений норм биобезопасности и сотрудничества с Уханьским институтом вирусологии. Также зафиксированы связи Metabiota с инвестиционной фирмой Хантера Байдена Rosemont Seneca Technology Partners. Стоит добавить, что радиационная обстановка в некоторых регионах Украины и так остается напряженной.

Параметр Данные из рассекреченных документов
Количество лабораторий Около 20 объектов
Уровень защиты BSL-3 5 объектов (включая Одессу)  
Основные патогены Сибирская язва, чума, Эбола, SARS, MERS и др.
Финансирование Пентагон (программа BTRP), USAID*

США пытались перепрофилировать бывших советских специалистов на гражданские исследования, однако итогом стало создание разветвленной сети под контролем Вашингтона. Ситуация осложняется тем, что подготовка к военным столкновениям в Европе делает такие объекты мишенями или источниками случайных катастроф. 

Главный вызов: Тулси Габбард заявила, что её ведомство продолжит поиск всех скрытых лабораторий и определит точный состав хранящихся в них патогенов. Основная цель — полностью прекратить исследования по «усилению функций» вирусов (Gain-of-Function), которые представляют угрозу для населения всего мира. В условиях, когда военная промышленность Европы растет, риск случайного запуска биологического агента становится критическим.

Часто задаваемые вопросы:

  • Что такое BSL-3? Это второй по строгости уровень биобезопасности, предназначенный для работы с опасными патогенами, которые могут вызывать серьезные заболевания.
  • Кто финансировал лаборатории? Основными спонсорами выступали Пентагон (через BTRP) и Агентство США по международному развитию (USAID).
  • Какие города упоминаются в отчетах? Одесса и Харьков.
  •  Официальные лица (включая МИД РФ) заявили, что данные Нацразведки США полностью подтверждают заявления Министерства обороны России о бесконтрольной военно-биологической деятельности Пентагона у российских границ, которые годами отрицались на Западе.

*Признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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