Трамп пытается продать перемирие как победу: Иран дал США повод срочно искать передышку

Шансы на подписание финального мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном 19 июня крайне малы, так как текущая дипломатическая активность является лишь тактическим ходом президента США Дональда Трампа. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: Own work by Jilas.wox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иранские призывники

Ранее сообщалось, что Тегеран и Вашингтон достигли базовых договоренностей по урегулированию противостояния. Подписание итогового документа запланировано на 19 июня в Женеве. По информации заместителя главы МИД Ирана Казема Гарибабади, с 15 июня американская сторона должна прекратить морскую блокаду исламской республики и свернуть военные операции на всех направлениях, включая ливанский фронт. Некоторые аналитики уже отмечали, что иранская война фактически проиграна США, и Трамп пытается минимизировать издержки.

Михайлов убежден, что заявления о скором мире продиктованы внутриполитическим календарем США и личными интересами американского президента. Проведение масштабных спортивных мероприятий на территории Штатов и недавний юбилей Трампа обязывают Белый дом сохранять имидж стабильности. Любая эскалация со стороны Ирана, включая удары по военным базам или кораблям, сейчас была бы крайне невыгодна американскому руководству.

"Трампу сейчас очень выгодно заморозить мировое внимание к проблемам США в Персидском заливе — как минимум до конца чемпионата мира по футболу, а в идеале до середины лета. Поэтому, я думаю, его заявления связаны именно с этим. После окончания чемпионата он постепенно вернется к прежним, столь же напряженным отношениям с Ираном, и тогда все противоречия снова выйдут на поверхность", — пояснил он.

Эксперт подчеркивает, что Тегеран не демонстрирует готовности выполнять базовые требования Вашингтона, в первую очередь касающиеся свертывания ядерных разработок. После завершения периода временного затишья у Белого дома появится множество поводов обвинить иранскую сторону в нарушении предварительных договоренностей и сорвать сделку. При этом ситуация в регионе остается напряженной, так как страна продиктовала Вашингтону условия, которые меняют баланс сил.

По мнению специалиста, конфликт далек от завершения из-за вовлеченности крупных мировых игроков. Иран остается стратегическим партнером Китая, и этот фактор был предметом обсуждения на недавней встрече лидеров США и КНР. Сейчас Трамп использует миротворческую повестку для решения экономических задач, в частности для снижения цен на топливо внутри страны.

"Трамп сейчас вновь примеряет на себя образ мирового миротворца. Ему удобно играть этой повесткой: понемногу снижать мировые цены на нефть, облегчать положение американцев, у которых сейчас топливный кризис. Но если его программа примирения не будет окончательно поддержана Ираном, он снова начнет эскалировать ситуацию. Честно говоря, я пока не вижу причин для того, чтобы стороны договорились. Скорее всего, мы увидим временные тактические перемирия, которые затем сменятся продолжением боевых действий", — отметил эксперт.

Параллельно с дипломатическими маневрами в экспертном сообществе обсуждают, что Вашингтон пошел на смену тактики после серии инцидентов. Иранские силы демонстрировали готовность к жестким ответам — ракеты нанесли урон флоту в Оманском заливе. На этом фоне Белый дом вынужден пересматривать свои позиции, хотя военные объекты за рубежом остаются уязвимыми. Специалисты фиксируют, что удары вынудили начать масштабную санацию американских форпостов на Ближнем Востоке.

Михайлов заключил, что текущий процесс напоминает попытку выиграть время, а новые конструкции соглашений, предлагаемые Штатами, зачастую не получают официального подтверждения даже со стороны самого Ирана.

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