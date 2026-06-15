Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезная кислятина или удар по ЖКТ? Почему бананы и груши можно есть незрелыми, а персики — нет
Ошибки в платежках уходят в прошлое: нейросети взяли под контроль коммунальные начисления
Пока вы спите, ваши овощи сражаются за жизнь: этим культурам точно нужна отдельная грядка
Сплошной обман и имитация таланта: Николай Цискаридзе разоблачил масштабную подмену в балете
Солнца больше не хватит на всех: как солнечный свет перераспределится по планете к 2100 году
Тайга охвачена пламенем: тысячи гектаров леса превратились в источник удушливого смога в Сибири
Шоколадно-банановый пирог готовят, не раскаляя кухню: как превратить сковороду в кондитерский цех
Не нужны часы в спортзале: всего 15 минут и руки становятся заметно более подтянутыми
Химия на даче больше не нужна: решение в Петербурге заставит насекомых исчезнуть навсегда

Трамп пытается продать перемирие как победу: Иран дал США повод срочно искать передышку

Силовые структуры » Военные новости

Шансы на подписание финального мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном 19 июня крайне малы, так как текущая дипломатическая активность является лишь тактическим ходом президента США Дональда Трампа. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Иранские призывники
Фото: Own work by Jilas.wox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Иранские призывники

Ранее сообщалось, что Тегеран и Вашингтон достигли базовых договоренностей по урегулированию противостояния. Подписание итогового документа запланировано на 19 июня в Женеве. По информации заместителя главы МИД Ирана Казема Гарибабади, с 15 июня американская сторона должна прекратить морскую блокаду исламской республики и свернуть военные операции на всех направлениях, включая ливанский фронт. Некоторые аналитики уже отмечали, что иранская война фактически проиграна США, и Трамп пытается минимизировать издержки.

Михайлов убежден, что заявления о скором мире продиктованы внутриполитическим календарем США и личными интересами американского президента. Проведение масштабных спортивных мероприятий на территории Штатов и недавний юбилей Трампа обязывают Белый дом сохранять имидж стабильности. Любая эскалация со стороны Ирана, включая удары по военным базам или кораблям, сейчас была бы крайне невыгодна американскому руководству.

"Трампу сейчас очень выгодно заморозить мировое внимание к проблемам США в Персидском заливе — как минимум до конца чемпионата мира по футболу, а в идеале до середины лета. Поэтому, я думаю, его заявления связаны именно с этим. После окончания чемпионата он постепенно вернется к прежним, столь же напряженным отношениям с Ираном, и тогда все противоречия снова выйдут на поверхность", — пояснил он.

Эксперт подчеркивает, что Тегеран не демонстрирует готовности выполнять базовые требования Вашингтона, в первую очередь касающиеся свертывания ядерных разработок. После завершения периода временного затишья у Белого дома появится множество поводов обвинить иранскую сторону в нарушении предварительных договоренностей и сорвать сделку. При этом ситуация в регионе остается напряженной, так как страна продиктовала Вашингтону условия, которые меняют баланс сил.

По мнению специалиста, конфликт далек от завершения из-за вовлеченности крупных мировых игроков. Иран остается стратегическим партнером Китая, и этот фактор был предметом обсуждения на недавней встрече лидеров США и КНР. Сейчас Трамп использует миротворческую повестку для решения экономических задач, в частности для снижения цен на топливо внутри страны.

"Трамп сейчас вновь примеряет на себя образ мирового миротворца. Ему удобно играть этой повесткой: понемногу снижать мировые цены на нефть, облегчать положение американцев, у которых сейчас топливный кризис. Но если его программа примирения не будет окончательно поддержана Ираном, он снова начнет эскалировать ситуацию. Честно говоря, я пока не вижу причин для того, чтобы стороны договорились. Скорее всего, мы увидим временные тактические перемирия, которые затем сменятся продолжением боевых действий", — отметил эксперт.

Параллельно с дипломатическими маневрами в экспертном сообществе обсуждают, что Вашингтон пошел на смену тактики после серии инцидентов. Иранские силы демонстрировали готовность к жестким ответам — ракеты нанесли урон флоту в Оманском заливе. На этом фоне Белый дом вынужден пересматривать свои позиции, хотя военные объекты за рубежом остаются уязвимыми. Специалисты фиксируют, что удары вынудили начать масштабную санацию американских форпостов на Ближнем Востоке.

Михайлов заключил, что текущий процесс напоминает попытку выиграть время, а новые конструкции соглашений, предлагаемые Штатами, зачастую не получают официального подтверждения даже со стороны самого Ирана.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Океан выплеснул пугающего гиганта: на острове Джерси впервые увидели редчайшего монстра из глубин
Домашние животные
Океан выплеснул пугающего гиганта: на острове Джерси впервые увидели редчайшего монстра из глубин
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Садоводство, цветоводство
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом Любовь Степушова
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Заходят в номер и теряют дар речи: телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Заходят в номер и теряют дар речи: телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Последние материалы
Пенсионная ловушка 2026: какой размер накоплений лишает права на разовую выплату
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Ваш главный тренажер — это стена: топ-5 упражнений, которые встряхнут всё тело
Лояльность украинцев может качнуться к России: Москва может сыграть на главной боли Киева
Новый игрок на евразийской шахматной доске: Филиппины выходят из чужой тени, делая ставку на Москву
Баллы ЕГЭ стали приманкой: как на стрессе школьников делают не только деньги
Это заложено в моём ДНК: Цискаридзе объяснил нежелание судить уехавшую из России певицу
Мусор или клад? 9 способов превратить старую посуду в дизайнерские вещи в саду
Этот способ нанесения духов признали опасным: миллионы людей совершают одну ошибку
Мозг начал копировать опухоль: генетический сбой предопределил гибель нейронов при деменции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.