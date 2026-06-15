Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева

Системное уничтожение тыловой инфраструктуры и цехов военно-промышленного комплекса Украины направлено на полную изоляцию зоны боевых действий от новых поставок западного вооружения, заявил в интервью Pravda.Ru военный эксперт, Герой России Рустем Клупов. По его словам, такие действия являются единственным способом радикально снизить боевой потенциал противника и предотвратить новые атаки на российские регионы.

Фото: gur.gov.ua by Главное управление разведки Министерства обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ "Герань-2"

Ранее Вооруженные силы России в ответ на террористические акты со стороны Киева нанесли массированный удар по объектам оборонного сектора. В Минобороны РФ подтвердили поражение целей в Киеве, Харькове и Днепре. На этом фоне массированный залп по критическим узлам стал подтверждением новой фазы давления на производственные мощности противника.

Клупов подчеркнул, что военное руководство страны стремится минимизировать угрозы законными боевыми методами. Лишение противника технической базы позволяет достичь преимущества без необходимости кратного увеличения численности собственных войск. При этом эксперт подчеркнул, что текущая кампания далека от завершения.

"Это далеко не последние удары России по объектам на Украине. Последние, возможно, будут нанесены 9 мая 2030 года — День Победы будет обязательно. Конфликт вряд ли завершится раньше 2028–2030 годов. А перед началом следующей войны нужно немного передохнуть и подготовиться", — отметил эксперт.

Специалист полагает, что после завершения текущей фазы противостояния России потребуется время на восстановление ресурсов перед возможным новым глобальным вызовом. Аналитики фиксируют, что Европа стала производственным цехом для нужд украинской армии, что лишь затягивает острую фазу противостояния. Эксперт уверен: прямое столкновение с европейскими странами фактически неизбежно из-за агрессивной политики Запада.

"Эту новую войну нам навязывает противник, это не наша инициатива. Они ее нам уже назначили и, можно сказать, по-бандитски стрелку забили. Ведь они и есть бандиты. Мы вынуждены будем на нее отвечать, потому что другого выбора у нас нет", — сказал он.

По словам Клупова, избежать масштабного столкновения с европейскими державами можно только одним способом — достижением абсолютной победы в текущем конфликте. Сейчас Россия активно перестраивает тактику, поскольку Киев готовит беспрецедентный удар с использованием беспилотных систем. Одновременно с этим российские силы планомерно выбивают ключевую инфраструктуру, которая обеспечивает возможность проведения дальних атак.

Для предотвращения большой войны на континенте необходимо полное выполнение задач спецоперации и выход на западную границу Украины. Спецслужбы также фиксируют, что Прибалтику срочно готовят к потенциальному конфликту, что требует от Москвы решительных действий по завершению нынешнего этапа противостояния "нокаутом", а не по формальным признакам завершения борьбы.

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