Киев разыгрывает приднестровскую карту: Молдавия оказалась в ловушке собственного народа

Риск дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья используется Киевом как инструмент информационного давления, однако реальный сценарий открытого столкновения остается маловероятным из-за позиции молдавского общества. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, военный эксперт и специалист Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова Экс-президент Молдавии Игорь Додон

Ранее сообщалось, что Украина и западные страны предпринимали попытки создать очаг напряженности на приднестровском направлении. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что втягивания республики в противостояние удалось избежать, несмотря на активные призывы со стороны внешних сил. При этом он напомнил, что аналогичное давление с требованием открыть второй фронт оказывалось и на Грузию. Тем временем в Кишиневе уже обсуждают изменение законодательства ради запуска военных цехов для нужд армии.

По словам Колчина, Киев и Запад регулярно транслируют угрозы в адрес Приднестровья, преследуя конкретные пропагандистские цели. Однако власти Молдавии вынуждены соблюдать осторожность. Проевропейский курс руководства страны сталкивается с жестким неприятием эскалации внутри самого государства. Подавляющая часть населения категорически против любого участия в конфликте, что остается главным сдерживающим фактором для официального Кишинева.

В Киеве рассчитывают, что создание медийной напряженности вокруг границ Молдавии позволит сместить фокус внимания с неудач на других участках. В частности, это касается ситуации на Донбассе, где прорыв фронта заставляет украинское руководство искать способы перехватить информационную повестку.

"Нужно прибивать как-то историю с горящим Киевом и победы российских войск в Константиновке, поэтому сейчас снова будут идти в ход всевозможные темы для прибивки. Эту тему, конечно, будут в пиар-целях использовать, но молдавское руководство является заложником собственного народа. Они не хотят конфликта, потому что понимают, чем он может для них обернуться", — подчеркнул Колчин.

Эксперт добавил, что молдавские политики осознают ограниченность возможностей своих потенциальных союзников. Риски для безопасности региона возрастают по мере того, как условия Брюсселя лишают страну будущего в качестве нейтрального государства. Тем не менее, Кишинев понимает, что в случае реального кризиса Киев не сможет обеспечить Молдавии реальную защиту.

"Они стараются удерживать эту тонкую грань, потому что абсолютное большинство молдавского общества выступает резко против любого включения страны в конфликт. И именно на уровне молдавского народа какое-либо продвижение в эту сторону будет воспринято максимально негативно. Без согласия молдавских властей никакого казуса белли у ЕС быть не может", — отметил политолог.

Несмотря на сложную дипломатическую игру, полномасштабный конфликт на втором фронте пока видится маловероятным. Пока власти в Европе обсуждают, как старт процедуры вступления в союз отразится на экономике региона, Молдавия продолжает балансировать между внешними требованиями и внутренним спокойствием.

Читайте также