В Госдуме ответили на угрозы Германии: громкая бравада НАТО прикрывает слабые места Европы

Заявления западных военачальников о готовности к немедленному столкновению с Россией носят характер информационной кампании, а реальный военный потенциал альянса для полноценного конфликта будет сформирован лишь к 2029-2030 годам, отметил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В беседе с Pravda.Ru депутат подчеркнул, что текущая риторика Европы обусловлена попыткой скрыть собственные уязвимости.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бундесвер

Ранее командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил, что немецкие войска готовы вступить в бой с Россией буквально сегодня ночью. По словам высокопоставленного офицера, в случае полномасштабного кризиса НАТО планирует атаковать объекты в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в акватории Черного моря. Эти угрозы звучат на фоне признаний европейских политиков о том, что прежнее мирное время закончилось и регион входит в фазу долгосрочного противостояния.

Соболев уверен, что на текущий момент Североатлантический альянс не обладает достаточными ресурсами для прямой агрессии, однако интенсивно наращивает мощности. При этом в самом блоке признают, что система мониторинга границ работает с перебоями, вскрывая слабые места в защите стратегических объектов.

"По всем прогнозам и выводам аналитиков, наши противники будут готовы к полномасштабной войне где-то к 2029–2030 году. Сейчас 2026-й, то есть они дают себе еще три-четыре года на подготовку. Пока они не готовы. Но даже если они будут готовы к нападению, возникает большой вопрос: готовы ли они в ответ получить сокрушительные удары со стороны России, если вдруг что-то предпримут", — пояснил он.

Парламентарий добавил, что маневры западных стран зачастую связаны с внутренними экономическими процессами. Для многих стран ЕС военная промышленность стала способом реанимации национальных экономик через оборонные заказы.

"То, что они готовятся к войне, сомнений нет. Сейчас, когда основные силы России задействованы в зоне специальной военной операции, они проводят учения одно за другим и явно готовятся к нападению. Прикрываются они тем, что якобы Россия хочет напасть первой, чего на самом деле быть не может. Россия не заинтересована в войне с НАТО, но вынуждена отвечать на их провокации", — сказал депутат.

По мнению Соболева, шансы избежать прямого столкновения сохраняются, если Россия форсирует модернизацию армии. Москва уже дала понять, что новые объекты на подконтрольных оппоненту территориях будут рассматриваться как законные цели. Важным фактором остается и непредсказуемость внешнего снабжения Европы: иногда решение Пентагона лишает союзников обещанного высокоточного вооружения в самый ответственный момент.

Для гарантированного сдерживания, считает депутат, необходимо восстановить возможности Вооруженных сил РФ до уровня, позволяющего отразить агрессию любого геополитического противника на каждом стратегическом направлении. Для достижения этой цели России потребуются политическая воля и консолидация общества.

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