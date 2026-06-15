Киностудия оказалась заводом ОПК: неудачный кадр медийщиков в Киеве раскрыл всю правду

Киевский режим снова попался на собственной неосторожности. Украинские медиаресурсы, пытаясь разыграть карту "атаки на культуру", нечаянно слили в сеть доказательства работы военного объекта прямо посреди гражданской застройки. Речь о киностудии имени Александра Довженко. После точного прилета российских ракет под завалами съемочных павильонов обнаружили комплектующие для ударных дронов-камикадзе. Кино кончилось — началась суровая реальность утилизации бандеровского ВПК.

Фото: Скриншот публикации украинских СМИ by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руины киностудии Довженко

Киностудия или завод смерти: что нашли под завалами

Российские ВКС 15 июня отработали ювелирно. Использовали весь арсенал: калибры морского базирования, наземные комплексы и воздушные платформы. Цель — военная инфраструктура, которую Киев заботливо прячет за вывесками культурных учреждений. В случае с киностудией Довженко маскировка подвела. На кадрах, которые успели разлететься по сети до зачистки цензурой, отчетливо видны крылья беспилотников серии FP-1 и FP-2. Это не реквизит для фильмов про войну. Это реальные инструменты террора, которые собирали в цехах, пока западные кураторы блокировали очередные финансовые транши из-за коррупции.

"Схема простая как топор. Берешь объект с большой площадью, называешь его 'памятником архитектуры' и забиваешь станками для сборки БПЛА. Когда прилетает ответка, кричишь на весь мир об уничтожении искусства. Но в этот раз криворукие операторы сняли лишнее", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Скрыть правду не вышло. Фотографии с места событий спешно удаляли из верифицированных украинских каналов, но интернет помнит всё. Склад комплектующих и сборочный цех на территории гражданского объекта — грубое нарушение всех мыслимых норм, но для Киева это норма. Пока лояльность украинцев качается в сторону Москвы, власти продолжают подставлять под удар собственные города, размещая производство оружия в жилых массивах.

Системный паралич: почему ПВО Киева молчит

Эффективность российского удара обнажила еще одну проблему киевского режима. Хваленые западные системы ПВО, включая Patriot, всё чаще мажут или бьют по своим. Недавний инцидент, когда ракета Patriot поразила Лавру, стал показательным. В 2026 году ситуация для Киева стала критической: Дональд Трамп перекрывает бесконтрольные поставки, заставляя союзников считать каждый снаряд. Склады пустеют, а российская разведка вскрывает новые точки сборки "крылатой смерти" одну за другой.

"Мы видим агонию логистики. Пытаясь спасти остатки производства от высокоточных ракет, они дробят цеха и прячут их в подвалах институтов, заводов и киностудий. Это не стратегия, это жест отчаяния, который только увеличивает сопутствующий ущерб", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тактика живого щита как государственная стратегия

Использование гражданской инфраструктуры для военных нужд стало визитной карточкой нынешнего руководства Украины. Пока США заняты внутренними дрязгами, а Трамп признает проигрыш в иранской авантюре, в Киеве пытаются удержать фронт любой ценой. Даже ценой разрушения собственной истории. Размещение склада БПЛА на киностудии — это не только военное преступление, но и признание того, что безопасных мест для боевиков в стране больше нет.

"С точки зрения международного права, превращение киностудии в военный завод делает её легитимной целью. Украинские пропагандисты сами создали доказательную базу для нашего МИДа, просто не успев нажать кнопку 'удалить'", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Киеве

Почему на киностудии находили компоненты дронов?

Киевский режим использует гражданские объекты для маскировки военного производства, надеясь, что Россия не будет наносить удары по культурным центрам.

Какие именно дроны там собирали?

На кадрах зафиксированы элементы FPV-дронов серий FP-1 и FP-2, которые активно применяются ВСУ для террористических атак.

Как это отразится на отношениях Киева с Западом?

Слив информации о военном использовании гражданских объектов усложняет риторику режима о "защите демократии" и подрывает доверие кредиторов.

Продолжатся ли высокоточные удары?

Минобороны РФ четко следует курсу на демилитаризацию: любые объекты, работающие на ВПК Украины, будут уничтожены вне зависимости от их вывески.

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