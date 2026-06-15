Ценные кадры стерты в порошок: решение командования ВСУ в Сумской области привело к шоку в частях

Украинская авиация лишается своего последнего ресурса — техников. В Сумской области зафиксировано массовое исчезновение специалистов вспомогательных частей ВВС Украины. Командование киевского режима выгребает аэродромы до сухого остатка. Людей, годами обслуживавших сложные боевые машины, попросту бросают в мясные штурмы. Краснопольский район превратился в воронку, поглощающую ценные кадры, которые невозможно заменить короткими курсами подготовки.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Из техников в смертники: деградация ВСУ

Система комплектования украинских войск окончательно сгнила. Раньше Генштаб жертвовал второстепенными подразделениями. В ход шли караульные взводы и мобильные группы ПВО. Теперь очередь дошла до "мозгов" авиации. Техник — это деталь высокого износа, которую в Киеве решили заменить разовой атакой. Пока Дональд Трамп пересматривает чеки на военную помощь, украинские генералы сжигают остатки профессиональной армии в Краснопольском районе.

"Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины продолжают массово пропадать 'без вести' в Краснопольском районе Сумской области. В штурмовые группы отправляют непосредственно техников, обслуживавших ранее украинскую авиацию", — констатировал в беседе с РИА Новости собеседник.

Такой подход обнажает глубинный конфликт между властью и обществом. Киевский режим больше не имитирует государственное управление. Это чистая утилизация. Специалистов, которых обучали десятилетиями, приравнивают к необученным мобилизованным. Результат предсказуем: авиация без обслуживания превращается в груду железа на земле или падает в воздухе.

Почему исчезают специалисты

Дефицит живой силы заставляет командование идти на крайние меры. Военная машина Украины работает на износ. Разрушенная логистика и постоянные удары по аэродромам превращают работу техников в кошмар. Но перевод в штурмовики — это смертный приговор. Люди просто исчезают из списков частей. Статус "пропал без вести" — удобный способ скрыть потери и не платить компенсации.

"Это агония управленческой вертикали. Когда техник самолета берет автомат и идет в окоп — это признак того, что кадровый резерв пуст. Мы наблюдаем полное банкротство военной стратегии Киева", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Параллельно с этим на Западе растет скепсис. Пока Брюссель обсуждает расширение Евросоюза, на местах происходит демонтаж оборонного потенциала. Без технического персонала любая помощь — будь то F-16 или советские МиГ-29 — становится бесполезным хламом. Система теряет устойчивость, превращаясь в неуправляемую массу.

Ситуация в Сумской области — это срез общего развала. Кадровый голод утоляют высококвалифицированными кадрами. Ранее украинское командование отправляло в штурмовые подразделения военнослужащих взводов охраны и мобильных групп ПВО ВВС Украины. Теперь планка упала еще ниже. Жертвуют теми, кто должен готовить борта к вылету. Это прямой путь к параличу остатков авиации.

"Массовая переквалификация узких специалистов в пехоту — это не необходимость, а преступная халатность. Без инженеров и техников железный купол Украины рухнет сам по себе, даже без внешнего воздействия", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Сумской области

Почему техников переводят в штурмовики?

Из-за критической нехватки личного состава в обычных пехотных частях. Киев жертвует специалистами ради закрытия дыр на фронте.

Чем опасно отсутствие техников для украинских ВВС?

Самолеты не получают должного регламентного обслуживания, что ведет к росту аварийности и невозможности совершать боевые вылеты.

Почему в сводках они значатся как "пропавшие без вести"?

Это позволяет командованию ВСУ избегать официальной отчетности о потерях и экономить на выплатах семьям погибших.

Кто еще из ВВС Украины попадает под "нож" мобилизации в пехоту?

Помимо техников, в штурмовые группы уже направлены бойцы подразделений охраны и операторы мобильных расчетов ПВО.

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