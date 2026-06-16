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Лукашенко объяснил причины вывода российских войск из пригородов Киева весной 2022 года

Силовые структуры » Военные новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали событий весны 2022 года, когда российские войска находились в пригородах Киева. По его словам, отвод армии от украинской столицы стал результатом внешнего давления и ложных обещаний о скором мире. В интервью для Al Arabiya глава республики объяснил, почему Москва пошла на этот шаг и какие силы повлияли на итоговое решение российского руководства.

Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии раскрыл детали событий весны 2022 года, когда внешнее давление и обещания посредников повлияли на движение войск под Киевом.

Согласно заявлению Александра Лукашенко, на определенном этапе конфликта все ожидали быстрой победы России, так как войска уже вошли в Киев. Однако затем в дело вступили посредники, которые убедили президента РФ Владимира Путина вывести части из города ради заключения мирного соглашения. По мнению белорусского лидера, российскую сторону обманули, пообещав, что Киев готов к переговорам.

"Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: всё, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие", — сообщил Лукашенко

"Подобные ситуации часто возникают, когда в международные конфликты вмешиваются внешние центры влияния, пытающиеся играть роль миротворцев. В таких случаях дипломатические гарантии могут использоваться как инструмент для выигрыша времени одной из сторон, что в итоге меняет всю архитектуру безопасности в регионе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Лукашенко уверен, что если бы российская армия продолжила наступление, нынешнее руководство Украины просто перестало бы существовать. Он подчеркнул, что тогда решение принималось на основе объективной ситуации на поле боя, но в итоге расчеты не оправдались из-за действий Ватикана и израильского лобби.

В завершение беседы президент Белоруссии призвал стороны вернуться за стол переговоров для сближения позиций. Он отметил, что европейские страны намеренно завышают свои требования в начале диалога, чтобы в дальнейшем иметь пространство для маневра и компромисса. По его словам, Россия также озвучила свои максимальные условия, и теперь обеим сторонам нужно искать точки соприкосновения, чтобы закончить войну.

Интересный факт: Россия позднее отклонила официальное предложение Ватикана выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине, посчитав его инициативы и предложенную площадку «нереалистичными». Как заявлял посол России при Святом Престоле Иван Солтановский, посредничество Ватикана не является востребованным.

Фактор влияния Роль в событиях 2022 года (по версии А. Лукашенко)
Ватикан и еврейское лобби Убедили РФ в готовности Киева к миру
Позиция ЕС Выдвижение невыполнимых условий для тактического отступления
Ситуация в Киеве Потенциальная быстрая победа, прерванная выводом войск

Россия заявляет о невозможности прежнего обмана. Главным условием Москвы теперь является юридическое признание признание текущих территориальных границ России. Это исключает сценарий, при котором войска отводятся в обмен на обещания. В отличие от весны 2022 года, российская сторона исключила возможность прекращения огня или отвода подразделений до момента фактического подписания и вступления мирного договора в силу.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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