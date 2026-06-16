Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше

В международных водах Ла-Манша произошел инцидент с участием российского военного корабля и гражданского судна под флагом Великобритании. Столкновение интересов в проливе привело к предупредительным выстрелам со стороны экипажа РФ, после чего британское оборонное ведомство инициировало официальное расследование. Ситуация разворачивается на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Лондоном, что уже привело к приведению флотов двух стран в состояние повышенной боевой готовности.
События развернулись 16 июня 2026 года около 11:40 по местному времени в акватории между островом Уайт и побережьем Нормандии. Гражданская яхта подошла слишком близко к российскому фрегату «Адмирал Григорович», в ответ на что российские моряки произвели предупредительные выстрелы на дистанции менее 500 метров. Пострадавших нет, повреждений на яхте не зафиксировано, судно продолжило путь. Для сбора показаний и проверки безопасности людей к яхте отправили лодку с британского патрульного корабля HMS Tyne.
"Стрельба в международных водах — это жесткий сигнал о недопустимости нарушения периметра безопасности боевого корабля. В условиях текущего напряжения любой такой маневр может быть расценен как провокация, что делает ситуацию в проливе крайне взрывоопасной", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Фрегат «Адмирал Григорович» (бортовой номер 494) принадлежит Черноморскому флоту и является головным кораблем проекта 11356Р. Судно обладает технологиями снижения радиолокационной заметности и предназначено для работы в дальней морской зоне. На борту есть ангар для вертолета Ка-27 (противолодочного или поисково-спасательного), а также возможности для запуска разведывательных БПЛА.
Напряжение в регионе достигло пика после событий 14 июня, когда британская Королевская морская пехота перехватила и арестовала российский танкер Smyrtos. Судно перевозило 101 тысячу тонн сырой нефти. Сейчас «Адмирал Григорович» обеспечивает охрану танкеров так называемого «теневого флота», которые доставляют нефть в обход западных санкций. Весь период пребывания фрегата у берегов Великобритании за ним следили патрульные суда HMS Mersey и HMS Tyne.
|Параметр
|Данные инцидента
|Дата и время
|16 июня 2026, 11:40 (местное время)
|Локация
|Ла-Манш, международные воды
|Участники
|Фрегат «Адмирал Григорович» и британская яхта
|Дистанция стрельбы
|Менее 500 метров
|Последствия
|Пострадавших нет, повреждений нет
Связана ли стрельба по яхте с захватом танкера?
В оборонном ведомстве Великобритании склоняются к тому, что это изолированный эпизод. Однако общая готовность флотов Франции и Британии повышена.
Какова цель пребывания фрегата в регионе?
Корабль выполняет задачи по военному сопровождению и охране российских танкеров.
Материал подготовлен с учетом данных о техническом оснащении проекта 11356Р и текущей геополитической обстановке в проливе Ла-Манш.
Данный инцидент демонстрирует переход конфликта в плоскость физического противостояния в море.
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