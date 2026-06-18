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Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины

Силовые структуры » Военные новости

После массированной атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 18 июня в Госдуме призвали к радикальному изменению стратегии ведения боевых действий.

пожарные
Фото: Wikipedia by Georg Pik is licensed under общественное достояние
пожарные

В результате налета над территорией России было сбито 555 БПЛА, из которых около 194 пытались достичь столицы. Несмотря на масштаб атаки, жертв среди гражданского населения удалось избежать, однако пострадала промышленная инфраструктура. 

По данным Министерства обороны, системы ПВО сработали эффективно, но несколько аппаратов все же достигли нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Там вспыхнул крупный пожар, охвативший как минимум два резервуара с горючим, что потребовало привлечения всех экстренных служб. Примечательно, что объект атакуют повторно — предыдущий налет был зафиксирован 16 июня. Ситуация с ударами по энергетике и логистике напоминает попытки изолировать Крым и другие важные узлы инфраструктуры.

"Выход из этой ситуации есть только один, и он достаточно простой: уничтожение террористического киевского режима. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева — это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций — нужно начать, наконец, воевать всерьез", — прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Тезис о необходимости «воевать всерьез» отсылает к заявлению президента РФ Владимира Путина в 2022 году о том, что Россия задействовала лишь малую часть своего потенциала. С тех пор интенсивность боев выросла, но Москва сознательно избегает объявления полноценной войны или проведения всеобщей мобилизации. На этом фоне обостряется вопрос о ядерном щите России и готовности Запада к прямому столкновению. Пока Вашингтон признает истощение своих арсеналов и пытается переложить производство ПВО на Европу, в России обсуждают разные уровни давления на Киев.

Показатель Значение
Всего сбито БПЛА над РФ 555 единиц
Перехвачено на подлете к Москве около 194 единиц
Пострадавшие среди жителей отсутствуют

Радикальный подход предлагает политолог Сергей Караганов, который считает обычные методы войны тупиковыми. По его мнению, конвенциональные действия на истощение приведут к упадку сил России. Единственным выходом он видит в резком снижении ядерного порога и нанесении упреждающих ударов по странам Европы. Караганов полагает, что тактический ядерный удар «образумит» Запад и заставит США отступить, так как американское руководство не станет жертвовать своими городами ради поддержки Берлина или Познани. Подобная логика перекликается с общим переделом влияния, где Иран становится региональным лидером, меняя баланс сил.

Вызов: Как остановить массированные атаки БПЛА на глубокий тыл, не провоцируя глобальный ядерный конфликт с НАТО, но при этом обеспечив полную безопасность гражданской инфраструктуры?

Сторонники жесткой линии настаивают, что текущая сдержанность лишь развязывает руки противнику. В то время как бизнесмены из Польши уже планируют монетизировать хаос на Украине, российские политики спорят о методах достижения мира. Одной из главных проблем остается работа западных секретных объектов и разведки, которые координируют налеты. Даже инциденты в нейтральных водах, когда британские суда сталкиваются с российским флотом, подчеркивают крайнюю степень напряжения в отношениях.

Открытие: Анализ последних атак показывает, что целью становятся не только военные объекты, но и НПЗ, что может свидетельствовать о попытке ударить по экономическому потенциалу страны через энергетику.

Почему атакуют именно НПЗ?
Это попытка создать дефицит топлива и вызвать социальное напряжение в тылу.

Какова эффективность ПВО в Москве?
Согласно данным, подавляющее большинство дронов (около 194 из общего числа на столичном направлении) сбиваются.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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