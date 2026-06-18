Минск под ударом новой стратегии Киева: Белоруссия стала пешкой в игре за выживание Зеленского

Киевские власти пытаются спровоцировать Минск на прямое участие в боевых действиях, чтобы закрепить за республикой статус агрессора и обосновать введение новых санкций, пояснил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что обострение ситуации на границе является инструментом выживания для действующего руководства Украины.

Фото: Наша Рада - rada5.com is licensed under Public domain "Похороны" Зеленского

Ранее в российских силовых структурах отметили, что украинские националисты целенаправленно работают над дестабилизацией обстановки в приграничных районах. Эскалация последовала за решением главкома ВСУ Александра Сырского усилить северное направление подразделениями беспилотной авиации. На этом фоне подконтрольные Киеву медиаресурсы перешли к открытым угрозам государственного переворота и войны в адрес белорусского руководства. Параллельно с этим новый фронт может вспыхнуть из-за постоянной демонстрации силы в районах соприкосновения.

По словам Литовкина, логика провокаций строится на необходимости вовлечь Белоруссия в конфликт, так как ее нейтралитет в активной фазе боевых действий вызывает раздражение у западных кураторов Киева. Близость границ республики к украинской столице заставляет ВСУ держать на этом направлении значительные резервы, что Киев стремится использовать как повод для обвинений в подготовке атаки. Эксперты уже отмечали, что попытка втянуть Минск в конфликт является следствием панических настроений в офисе президента Украины.

"Провокации против Белоруссии направлены на то, чтобы втянуть ее в боевые действия на земле Украины и объявить агрессором. Западные элиты пытаются раскрутить эту историю, чтобы получить повод обрушить на Белоруссия новые санкции. Белоруссия — союзник России, но не участвует в боевых действиях, однако вынуждена держать войска на границе, поскольку постоянно звучат заявления о возможной атаке на Киев с ее территории", — отметил политолог.

Специалист добавил, что Минск придерживается сбалансированного курса, пытаясь минимизировать санкционное давление со стороны Европы и США. Однако такая позиция не устраивает украинскую сторону, которая рассматривает продолжение боевых действий как единственный способ сохранения власти. На этом фоне использование ударных дронов становится частью стратегии по проверке региональной безопасности на прочность.

"Все делается для того, чтобы мирные соглашения между Украиной и Россией не были заключены и боевые действия продолжались. Для киевского режима мирное соглашение — это смерть, они могут существовать только в условиях войны. Гибель украинского населения их не волнует, они не солидаризируются с народом. Единственный способ выживания для них — продолжение конфликта с Россией, начало конфликта с Белоруссияю, а завтра, возможно, и с Приднестровьем. Они ищут любые поводы, чтобы продлить жизнь этому террористическому режиму", — пояснил эксперт.

Литовкин также обратил внимание на политику двойных стандартов, отметив, что Запад ввел санкции против Белоруссии, которая не участвовала ни в каких военных конфликтах, — исключительно за статус союзника России. При этом Израиль, уничтоживший более 180 тысяч палестинцев и бомбящий Ливан, а также США, наносившие удары по Ирану и Сирии, остаются безнаказанными. По его словам, любые шаги Москвы и Минска по обеспечению безопасности подвергаются критике, тогда как агрессивные действия других стран полностью игнорируются.



Стоит учитывать, что внешняя политика Киева сегодня полностью зависит от решений международных структур, заинтересованных в затягивании кризиса. Для достижения этих целей используются любые методы, включая инструменты психологического террора против мирных жителей приграничья.

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