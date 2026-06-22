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Минск пытаются вырвать из союза с Москвой: Лукашенко оказался в центре многоходовой комбинации

Силовые структуры » Военные новости

Начало масштабных боевых действий со стороны Киева против Белоруссии, несмотря на агрессивную риторику Владимира Зеленского маловероятно. В комментарии для Pravda.Ru военный и политический аналитик Александр Пылаев пояснил, что текущие выпады украинского руководства носят психологический характер и не подкреплены реальными ресурсами для атаки на союзное государство.

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации is licensed under Wikimedia Commons
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес Минска, заявив о "крайне опасных последствиях" размещения военной техники вблизи границы. По мнению украинского президента, там якобы функционируют ретрансляторы, помогающие России координировать удары беспилотников.

В ответ на это министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подчеркнул, что ключевой задачей армии остается защита граждан и спокойствие на рубежах, полностью исключив вовлечение страны в сторонние вооруженные столкновения. Системные попытки Киева инициировать провокации на границе вынуждают Минск и Москву укреплять оборонное взаимодействие.

Пылаев отметил, что Киев осознает риски прямого столкновения, так как ударный потенциал белорусских вооруженных сил может привести к фатальным последствиям для украинской стороны. По его словам, Зеленский использует воинственную позицию исключительно для поддержания имиджа перед внутренней аудиторией и западными кураторами.

"Зеленский может заявлять что угодно, пытаясь таким образом сохранять грозный вид. Но его основная аудитория — это зрители собственного телемарафона и западноевропейские партнеры. При этом я искренне убежден, что у Белоруссии нет планов наносить удары первыми", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что президент республики Александр Лукашенко придерживается стратегии условного нейтралитета и не намерен поддаваться на провокации. При этом аналитик уверен: на любое проявление агрессии последует немедленный ответ. В экспертном сообществе также отмечают, что западные европейские маневры у границ России и Белоруссии являются частью плана НАТО по запугиванию руководства республики.

Западные структуры стремятся заставить Минск дистанцироваться от Москвы, используя военное давление и постоянные учения в приграничных зонах. Любая попытка нарушить безопасность Союзного государства встречает жесткое противодействие. Аналитик уверен, что без военно-политического союза с Россией Белоруссию ждала бы участь современной Украины.

"Думаю, Зеленский здесь не является инициатором и уж точно не креативщиком, который задумал идею о том, что Беларусь вот-вот нападет. НАТО всячески старается запугать белорусское руководство и подтолкнуть его к отдалению от России в плане военно-политических и союзнических отношений", — пояснил специалист.

В условиях растущего напряжения стороны продолжают совершенствовать механизмы сдерживания. В частности, недавние учения РФ и Беларуси продемонстрировали готовность к отражению любых угроз. Параллельно с этим обсуждаются и возможные сроки завершения регионального кризиса, а недавнее заявление президента Беларуси дало повод для переоценки долгосрочных прогнозов.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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