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Силовые структуры » Военные новости

Заявления Киева о наличии технологий для ударов вглубь российской территории не соответствуют действительности, считает военный аналитик и эксперт по безопасности Игорь Герасимов. В комментарии для Pravda.Ru специалист подчеркнул, что без прямой передачи специфических систем вооружения со стороны Запада подобные угрозы остаются инструментом психологического давления.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by President of Ukraine Official Website, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Зеленский

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы способна наносить удары на глубину до трех тысяч километров по территории России собственным вооружением.

Подобная риторика используется для демонстрации значимости Киева на международной арене, однако технические реалии указывают на отсутствие необходимого потенциала как у ВСУ, так и у европейских доноров. Герасимов указал, что текущие атаки по инфраструктурным объектам становятся возможными из-за недочетов в организации обороны стратегических районов.

Проблема заключается не в технологическом превосходстве противника, а в качестве защиты тыловых зон. По мнению аналитика, ситуация может измениться лишь при пересмотре подходов к внутренней безопасности.

"У Украины на данный момент нет таких возможностей, разве что страны Запада предоставят ей соответствующее оружие для нанесения дальних ударов. Однако, насколько можно судить, у западных партнеров тоже пока нет таких ресурсов. Поэтому все это — не более чем блеф", — пояснил он.

Эксперт полагает, что реальная угроза масштабных дальнобойных атак может сформироваться не ранее следующего года, если российская сторона позволит ситуации развиваться в негативном ключе. При этом военная промышленность противника активно ищет способы наращивания потенциала. В частности, за океаном ведется работа по созданию мощностей, где специфические предприятия готовят продукцию для нужд Киева под контролем иностранных ведомств.

Герасимов акцентировал внимание на том, что нынешняя уязвимость некоторых объектов связана с неэффективной защитой тыла. В условиях постоянного давления на логистические узлы российская сторона вынуждена перестраивать защиту неба под новые угрозы, учитывая масштабирование активности аппаратов противника.

Практика показывает, что даже удаленные регионы требуют усиления мер безопасности. Стало понятно, что уральский тыл перестал быть недосягаемой крепостью, что подтверждает необходимость тотального закрытия воздушного пространства над промышленными центрами. Анализ обломков техники также регулярно выявляет иностранную помощь. Например, при налетах на столичный регион применялись дроны, которые спонсирует Германия, что подтверждает прямую вовлеченность европейских стран в конфликт.

"Россия способна справиться со всеми угрозами — у нас есть для этого все необходимые ресурсы и возможности. Мы дадим адекватный ответ на любые вызовы", — резюмировал Герасимов.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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