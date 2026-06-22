Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Россия задействует ядерный арсенал только при возникновении реальной угрозы существованию миллионов граждан, заявил эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин. В комментарии для Pravda.Ru специалист пояснил, что Москва рассматривает стратегическое вооружение прежде всего как инструмент сдерживания агрессии западного блока.

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ядерный взрыв

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров предупредил страны Запада о риске перехода конфликта в неконтролируемую фазу. Согласно материалам Daily Express, официальный представитель Москвы направил НАТО такое сообщение после того, как ВСУ совершили масштабный налет на столицу. На этом фоне актуальным остается вопрос о защите промышленных объектов, когда массированный налет беспилотников вынуждает экспертов обсуждать радикальные методы обороны.

По словам Колчина, условия применения спецбоеприпасов четко зафиксированы в государственных документах. Однако сейчас армия справляется с поставленными задачами обычными средствами поражения. Аналитики отмечают, что массированный удар высокоточным оружием по инфраструктуре противника уже стал частью утвержденной долгосрочной стратегии.

"Применение ядерного оружия — это принципиально ответственный шаг, и Россия как ядерная держава может пойти на него только в случае экзистенциальной угрозы. Наша ядерная доктрина четко прописывает условия, при которых возможно его использование. Но в первую очередь ядерное оружие — это оружие сдерживания", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что текущие военные цели достигаются за счет планомерного уничтожения топливных, энергетических и логистических узлов противника. В рамках текущей кампании Украину готовят к военному нокауту, последовательно разрушая критически важные объекты. Политолог уверен: демонстрация силы направлена не на Киев, а на его кураторов, которые фактически ведут войну против РФ.

Параллельно с этим Москва напоминает о своих возможностях через практические действия. Недавно Россия проверила готовность всех компонентов своих стратегических сил. Колчин добавил, что ответственность за последствия эскалации и террористические атаки лежит на руководстве Североатлантического альянса.

"Для того чтобы это мощное оружие было применено, Запад, который ведет с нами войну через Украину, должен совершить злодеяния такого уровня, который будет представлять прямую угрозу существованию нашей страны. Только в этом случае наши средства сдерживания могут быть задействованы", — пояснил специалист.

Западные столицы уже получили недвусмысленные сигналы о том, где проходят границы допустимого. Официально Москва обозначила фатальные последствия для любых внешних игроков, готовых к прямой агрессии. Колчин резюмировал, что именно предупреждения дипломатического корпуса должны заставить оппонентов осознать серьезность ситуации.

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