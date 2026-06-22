Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легенда автопрома возвращается в Россию: японцы готовят громкую премьеру до конца года
Арбитражный суд Петербурга взыскал 407 миллионов рублей за срыв запуска фуд-холла на Невском
Бег по кругу не имеет смысла: почему привычные прогулки с собакой стоит заменить на ноузворк
Совкомбанк и VOLGA объявляют о старте сотрудничества
Тиран поневоле: почему Виктория Макарская годами не смывает клеймо абьюзера с мужа
Скидка 30% на турецкий отель манит в ловушку: три правила защиты от фальшивых броней
Один против всех: Топалов впервые рассказал, какую цену платит за брак с Тодоренко
Хуже морской соли в десять раз: находка на глубине трех километров поразила канадских ученых
Вам опять передали очередной мешок кабачков? Рецепт пирога для тех, кто устал жарить

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Силовые структуры » Военные новости

Россия задействует ядерный арсенал только при возникновении реальной угрозы существованию миллионов граждан, заявил эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин. В комментарии для Pravda.Ru специалист пояснил, что Москва рассматривает стратегическое вооружение прежде всего как инструмент сдерживания агрессии западного блока.

Ядерный взрыв
Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ядерный взрыв

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров предупредил страны Запада о риске перехода конфликта в неконтролируемую фазу. Согласно материалам Daily Express, официальный представитель Москвы направил НАТО такое сообщение после того, как ВСУ совершили масштабный налет на столицу. На этом фоне актуальным остается вопрос о защите промышленных объектов, когда массированный налет беспилотников вынуждает экспертов обсуждать радикальные методы обороны.

По словам Колчина, условия применения спецбоеприпасов четко зафиксированы в государственных документах. Однако сейчас армия справляется с поставленными задачами обычными средствами поражения. Аналитики отмечают, что массированный удар высокоточным оружием по инфраструктуре противника уже стал частью утвержденной долгосрочной стратегии.

"Применение ядерного оружия — это принципиально ответственный шаг, и Россия как ядерная держава может пойти на него только в случае экзистенциальной угрозы. Наша ядерная доктрина четко прописывает условия, при которых возможно его использование. Но в первую очередь ядерное оружие — это оружие сдерживания", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что текущие военные цели достигаются за счет планомерного уничтожения топливных, энергетических и логистических узлов противника. В рамках текущей кампании Украину готовят к военному нокауту, последовательно разрушая критически важные объекты. Политолог уверен: демонстрация силы направлена не на Киев, а на его кураторов, которые фактически ведут войну против РФ.

Параллельно с этим Москва напоминает о своих возможностях через практические действия. Недавно Россия проверила готовность всех компонентов своих стратегических сил. Колчин добавил, что ответственность за последствия эскалации и террористические атаки лежит на руководстве Североатлантического альянса.

"Для того чтобы это мощное оружие было применено, Запад, который ведет с нами войну через Украину, должен совершить злодеяния такого уровня, который будет представлять прямую угрозу существованию нашей страны. Только в этом случае наши средства сдерживания могут быть задействованы", — пояснил специалист.

Западные столицы уже получили недвусмысленные сигналы о том, где проходят границы допустимого. Официально Москва обозначила фатальные последствия для любых внешних игроков, готовых к прямой агрессии. Колчин резюмировал, что именно предупреждения дипломатического корпуса должны заставить оппонентов осознать серьезность ситуации.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Садоводство, цветоводство
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Авто
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Еда и рецепты
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Гавана пошла на шоковую терапию в экономике. Будет ли на Кубе свой ГКЧП? Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Совкомбанк и VOLGA объявляют о старте сотрудничества
Тиран поневоле: почему Виктория Макарская годами не смывает клеймо абьюзера с мужа
Скидка 30% на турецкий отель манит в ловушку: три правила защиты от фальшивых броней
Один против всех: Топалов впервые рассказал, какую цену платит за брак с Тодоренко
Хуже морской соли в десять раз: находка на глубине трех километров поразила канадских ученых
Вам опять передали очередной мешок кабачков? Рецепт пирога для тех, кто устал жарить
Невидимый зверь весом в миллионы Солнц: ученые зафиксировали аномальное поведение Стрельца А*
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Риски превысили все допустимые нормы: Крым перестал принимать организованные группы детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.