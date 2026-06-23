США превратили польскую безопасность в бизнес: свобода решений тает вместе с суверенитетом

Вашингтон использует кредитные механизмы для принудительного стимулирования собственного оборонного сектора через поставки вооружений Варшаве, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с Pravda.Ru эксперт разъяснил причины углубляющейся зависимости Польши от американских военных контрактов и неоднозначную реакцию польского общества на это партнерство.

Фото: wp.mil.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Польская армия

Ранее сообщалось, что в Польше подверглось резкой критике решение властей взять очередной кредит на закупку техники. Варшава ожидает транш в размере четырех миллиардов долларов в рамках американской программы Foreign Military Financing (FMF). Суммарный объем средств, полученных польской стороной по этой линии, уже достиг 19 миллиардов долларов. На фоне долговых обязательств эксперты обсуждают, как Польша добровольно лишила себя права на самостоятельные решения в вопросах национальной безопасности.

По словам Литовкина, финансовая помощь со стороны США не является благотворительностью. Американская администрация направляет средства с четким условием: они должны быть потрачены на закупку продукции военно-промышленного комплекса США, включая танки, ракетные системы и истребители F-35. Аналогичные схемы Вашингтон применяет в отношениях с Израилем и другими союзниками.

"Американцы направляют деньги в Польшу не в знак благотворительности, а для того, чтобы Польша покупала американское оружие — танки, ракеты, самолеты, в том числе F-35. Это главная задача для США. Точно так же они дают деньги Израилю и другим странам с единственной целью — чтобы те покупали американское оружие, и больше ничего", — пояснил он.

Эксперт отметил, что польская элита рассчитывает на особый статус во взаимоотношениях с Белым домом, надеясь, что масштабные закупки сделают США гарантом их безопасности. Аналитики подчеркивают, что подобные ожидания могут быть завышенными, поскольку Варшава проиграла конкуренцию за американские войска другим стратегическим регионам. Литовкин напомнил об опыте стран Ближнего Востока, где американские базы не получили защиты во время обострения конфликтов.

"Многие поляки и представители элиты довольны американскими деньгами и поставками оружия. Они надеются, что США будут отвечать за безопасность Польши. Но это не факт — за американцами такого не наблюдается. Мы знаем примеры стран Ближнего Востока: Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ, — когда Иран бомбил американские базы на их территории, американцы их не защищали", — сказал Литовкин.

Несмотря на риски, руководство Польши продолжает курс на расширение американского присутствия. Параллельно с этим обсуждались варианты создания ядерного плацдарма в ЕС через размещение боеголовок на польской территории. Для польских властей это не только вопрос обороны, но и способ поднять реноме в НАТО, а также получить экономические выгоды от обслуживания иностранных баз.

При этом в обществе сохраняется пласт недовольства. Критики указывают, что размещение иностранных контингентов и долговая нагрузка лишают государство реального суверенитета. В то время как политики продвигают военные программы, Вашингтон начал жесткую проверку финансовых вложений своих партнеров по альянсу. Присутствие американских солдат негативно воспринимается частью граждан, считающих, что F-35 у границ России лишь провоцируют дополнительную напряженность, не гарантируя реальной защиты.

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