Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британию качают прогнозами о гражданской войне: за страшилкой о бунте прячут провал старой власти
Этого ждали четыре года: что заставило неуловимого Константина Меладзе выложить фото
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Космический иммунитет существует: далёкие планеты имеют защиту, способную сохранять жизнь
Я вернулась: как Александра Митрошина отметила возвращение в соцсети после двух лет молчания
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Киев устроил ООН политический прессинг: голосования хотят продавить через угрозы и ультиматумы
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Порядок в доме стал недостижимой мечтой? Уборка не поможет, если не исправить ошибки в планировке

США превратили польскую безопасность в бизнес: свобода решений тает вместе с суверенитетом

Силовые структуры » Военные новости

Вашингтон использует кредитные механизмы для принудительного стимулирования собственного оборонного сектора через поставки вооружений Варшаве, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с Pravda.Ru эксперт разъяснил причины углубляющейся зависимости Польши от американских военных контрактов и неоднозначную реакцию польского общества на это партнерство.

Польская армия
Фото: wp.mil.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Польская армия

Ранее сообщалось, что в Польше подверглось резкой критике решение властей взять очередной кредит на закупку техники. Варшава ожидает транш в размере четырех миллиардов долларов в рамках американской программы Foreign Military Financing (FMF). Суммарный объем средств, полученных польской стороной по этой линии, уже достиг 19 миллиардов долларов. На фоне долговых обязательств эксперты обсуждают, как Польша добровольно лишила себя права на самостоятельные решения в вопросах национальной безопасности.

По словам Литовкина, финансовая помощь со стороны США не является благотворительностью. Американская администрация направляет средства с четким условием: они должны быть потрачены на закупку продукции военно-промышленного комплекса США, включая танки, ракетные системы и истребители F-35. Аналогичные схемы Вашингтон применяет в отношениях с Израилем и другими союзниками.

"Американцы направляют деньги в Польшу не в знак благотворительности, а для того, чтобы Польша покупала американское оружие — танки, ракеты, самолеты, в том числе F-35. Это главная задача для США. Точно так же они дают деньги Израилю и другим странам с единственной целью — чтобы те покупали американское оружие, и больше ничего", — пояснил он.

Эксперт отметил, что польская элита рассчитывает на особый статус во взаимоотношениях с Белым домом, надеясь, что масштабные закупки сделают США гарантом их безопасности. Аналитики подчеркивают, что подобные ожидания могут быть завышенными, поскольку Варшава проиграла конкуренцию за американские войска другим стратегическим регионам. Литовкин напомнил об опыте стран Ближнего Востока, где американские базы не получили защиты во время обострения конфликтов.

"Многие поляки и представители элиты довольны американскими деньгами и поставками оружия. Они надеются, что США будут отвечать за безопасность Польши. Но это не факт — за американцами такого не наблюдается. Мы знаем примеры стран Ближнего Востока: Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ, — когда Иран бомбил американские базы на их территории, американцы их не защищали", — сказал Литовкин.

Несмотря на риски, руководство Польши продолжает курс на расширение американского присутствия. Параллельно с этим обсуждались варианты создания ядерного плацдарма в ЕС через размещение боеголовок на польской территории. Для польских властей это не только вопрос обороны, но и способ поднять реноме в НАТО, а также получить экономические выгоды от обслуживания иностранных баз.

При этом в обществе сохраняется пласт недовольства. Критики указывают, что размещение иностранных контингентов и долговая нагрузка лишают государство реального суверенитета. В то время как политики продвигают военные программы, Вашингтон начал жесткую проверку финансовых вложений своих партнеров по альянсу. Присутствие американских солдат негативно воспринимается частью граждан, считающих, что F-35 у границ России лишь провоцируют дополнительную напряженность, не гарантируя реальной защиты.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Авто
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Садоводство, цветоводство
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Авто
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Последние материалы
Космический иммунитет существует: далёкие планеты имеют защиту, способную сохранять жизнь
Я вернулась: как Александра Митрошина отметила возвращение в соцсети после двух лет молчания
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Киев устроил ООН политический прессинг: голосования хотят продавить через угрозы и ультиматумы
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Порядок в доме стал недостижимой мечтой? Уборка не поможет, если не исправить ошибки в планировке
Уверенность Киева в тактике дальних ударов привела к радикальной коррекции его политики
Это блажь: сколько требует экс-жена Гогунского на водителя и репетиторов для их дочери
Терпение вышло за границы: Люся Чеботина назвала единственную вещь, которая её раздражает
Миллионы жизней вне опасности: обнаружена скрытая ахиллесова пята самых стойких микробов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.