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Москва под ракетным прицелом Киева: почему Украина не пройдет эшелоны защиты даже с ракетами НАТО

Силовые структуры » Военные новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обладают достаточным потенциалом для нейтрализации ракетных угроз на подступах к столице, заявил военный эксперт, кандидат политических наук и полковник запаса Андрей Головатюк. В комментарии для Pravda.Ru он оценил технические возможности противника и готовность защитных расчетов к отражению атак различного типа.

ATACAMS
Фото: wsmr-history.org by Армия США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ATACAMS

Московская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских формирований. Из-за действий ВСУ в столичных аэропортах фиксировались сбои в расписании, а в регионе все чаще объявляется не только опасность применения БПЛА, но и полноценная ракетная угроза. При этом эксперты анализируют технические ресурсы и реальность планов Киева по нанесению глубоких ударов.

По словам Головатюка, Украина располагает средствами для запуска ракет, однако эффективность таких действий напрямую зависит от работы российской защиты. Текущая статистика Минобороны подтверждает, что расчеты ПВО справляются с перехватом как беспилотников, так и более сложных целей.

"Ну, у Украины такие возможности, конечно, есть. Но есть и возможности ПВО Москвы, и ПВО Вооруженных сил Российской Федерации, которые способны не допускать прилетов ракет в столицу. Поэтому здесь вопрос не только в том, могут ли они запускать такие средства поражения, а еще и в том, насколько эффективно работает система противовоздушной обороны", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что попытки применения дальнобойного вооружения фиксируются регулярно, но цели уничтожаются заблаговременно. Наращивание активности противника требует постоянной адаптации тактических схем. Часто массированные налеты заставляют штабы пересматривать методы защиты мегаполиса. При этом в ведомственных сводках отражается высокая динамика перехватов средств поражения в различных регионах.

"Такие попытки предпринимаются, ракеты запускаются, но российские системы ПВО достаточно успешно с ними борются. Если посмотреть официальные сводки Министерства обороны, то там регулярно появляется информация о том, сколько было сбито беспилотников и сколько было перехвачено ракет. То есть такие цели запускаются, но их стараются уничтожать еще до того, как они достигают своей цели", — рассказал эксперт.

Головатюк пояснил, что логика работы эшелонированной обороны исключает появление опасных объектов непосредственно над городскими кварталами. Все выявленные угрозы ликвидируются на максимально возможном удалении от жилых массивов. Специалисты по безопасности внимательно изучают мотивы и скрытые цели подобных атак на столичный регион. Сложившаяся ситуация также заставляет анализировать статистику и динамику ликвидации воздушных целей в зоне проведения спецоперации. Иногда в атаках находят даже технический след западных стран, поставляющих современное оборудование.

"Речь идет не о том, что Украина не пытается использовать ракеты, а о том, что системы ПВО эти угрозы своевременно обнаруживают и перехватывают. По этой логике, сбивают их еще на подлете, задолго до того, как они могли бы оказаться непосредственно над Москвой", — резюмировал Головатюк.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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