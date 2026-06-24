Вероятность перехвата одиночных боеголовок баллистических ракет продолжает расти на фоне активного внедрения гиперзвуковых технологий, заявил капитан третьего ранга запаса Максим Климов. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировал текущее состояние мировых систем противоракетной обороны и оценил перспективы их развития.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что первое испытание разрабатываемой Соединенными Штатами Америки системы ПРО "Золотой купол" прошло успешно. Об этом чиновник сообщил в социальной сети X. Однако на фоне амбициозных планов западных стран эксперты отмечают, что внезапный ракетный голод вынуждает Вашингтон пересматривать стратегические резервы и темпы производства перехватчиков.
По словам Климова, технологии ПРО еще не достигли абсолютной надежности, особенно при отражении массированных ударов, но прогресс в этой области очевиден. Специалист подчеркнул, что системы уже способны эффективно нейтрализовать малые залпы, перехватывая значительную часть атакующих боеголовок. Процесс совершенствования защиты заметно ускорился благодаря гонке вооружений в сфере гиперзвука.
Капитан отметил, что практический опыт ведущих держав подтверждает решаемость сложнейших задач по защите воздушного пространства. При этом западные аналитики все чаще признают, что существующая архитектура безопасности сталкивается с вызовами, которые требуют радикального пересмотра технологических подходов.
"Практика и наша, и американская показывает, что эта задача имеет решение. Первый перехват боеголовки баллистической ракеты средней дальности был осуществлен в шестьдесят первом году, причем это был кинетический перехват — прямое попадание. Это стало выдающимся достижением советской военной науки того времени. Также напомню, что наш комплекс "Антей-2500" сбивал гиперзвуковые цели еще в двадцатом году", — пояснил Климов.
Тем не менее в современной российской практике Климов усматривает системную ошибку, связанную с отказом от концепции кинетического перехвата, которая активно развивалась в советский период.
Проблема защиты ключевых объектов остается приоритетной для многих государств. Вопрос о том, насколько устойчива защита столицы, регулярно поднимается специалистами при анализе эшелонированных систем ПВО и ПРО. Огромное значение здесь имеет научный задел, сформированный десятилетиями назад. Современные достижения, по мнению Климова, во многом базируются на наработках советских академиков и организаций, таких как НПО "Антей".
Пока мировые державы соревнуются в точности систем, на практике нередко выясняется, что статус чудо-оружия теряется при столкновении с реальными комплексами перехвата. В то же время появление на вооружении ракет с аномальными характеристиками полета фактически обнуляет существующие системы ПРО, делая их математические модели неактуальными. Как резюмировал Климов, задача создания надежного щита в России остается реальной, но требует возврата к эффективным физическим принципам поражения целей.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.