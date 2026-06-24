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Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада

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Вероятность перехвата одиночных боеголовок баллистических ракет продолжает расти на фоне активного внедрения гиперзвуковых технологий, заявил капитан третьего ранга запаса Максим Климов. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировал текущее состояние мировых систем противоракетной обороны и оценил перспективы их развития.

Баллистическая ракета Ярс, РВСН
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Баллистическая ракета Ярс, РВСН

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что первое испытание разрабатываемой Соединенными Штатами Америки системы ПРО "Золотой купол" прошло успешно. Об этом чиновник сообщил в социальной сети X. Однако на фоне амбициозных планов западных стран эксперты отмечают, что внезапный ракетный голод вынуждает Вашингтон пересматривать стратегические резервы и темпы производства перехватчиков.

По словам Климова, технологии ПРО еще не достигли абсолютной надежности, особенно при отражении массированных ударов, но прогресс в этой области очевиден. Специалист подчеркнул, что системы уже способны эффективно нейтрализовать малые залпы, перехватывая значительную часть атакующих боеголовок. Процесс совершенствования защиты заметно ускорился благодаря гонке вооружений в сфере гиперзвука.

Капитан отметил, что практический опыт ведущих держав подтверждает решаемость сложнейших задач по защите воздушного пространства. При этом западные аналитики все чаще признают, что существующая архитектура безопасности сталкивается с вызовами, которые требуют радикального пересмотра технологических подходов.

"Практика и наша, и американская показывает, что эта задача имеет решение. Первый перехват боеголовки баллистической ракеты средней дальности был осуществлен в шестьдесят первом году, причем это был кинетический перехват — прямое попадание. Это стало выдающимся достижением советской военной науки того времени. Также напомню, что наш комплекс "Антей-2500" сбивал гиперзвуковые цели еще в двадцатом году", — пояснил Климов.

Тем не менее в современной российской практике Климов усматривает системную ошибку, связанную с отказом от концепции кинетического перехвата, которая активно развивалась в советский период.

Проблема защиты ключевых объектов остается приоритетной для многих государств. Вопрос о том, насколько устойчива защита столицы, регулярно поднимается специалистами при анализе эшелонированных систем ПВО и ПРО. Огромное значение здесь имеет научный задел, сформированный десятилетиями назад. Современные достижения, по мнению Климова, во многом базируются на наработках советских академиков и организаций, таких как НПО "Антей".

Пока мировые державы соревнуются в точности систем, на практике нередко выясняется, что статус чудо-оружия теряется при столкновении с реальными комплексами перехвата. В то же время появление на вооружении ракет с аномальными характеристиками полета фактически обнуляет существующие системы ПРО, делая их математические модели неактуальными. Как резюмировал Климов, задача создания надежного щита в России остается реальной, но требует возврата к эффективным физическим принципам поражения целей.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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