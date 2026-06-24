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ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским

Силовые структуры » Военные новости

Подразделения группировки войск «Север» МО РФ взяли под контроль село Иволжанское в Сумской области. В ходе штурма российские бойцы выбили остатки 71-й отдельной охранной егерской бригады ВСУ, которая пыталась удерживать населенный пункт. По данным анализа некрологов и сообщений родственников украинских военных, потери 71-й бригады на этом участке превысили 250 человек. Параллельно с этим под контроль РФ перешли села Запселье и Рясное, а ожесточенные бои продолжаются в районе Бачевска, Писаревки и Новой Сечи.

Боец ВС РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Боец ВС РФ

В ходе операции командование ВСУ пыталось вернуть окраины Иволжанского, отправив в атаку семь боевых групп. Солдаты проходили через минные поля, которые были заложены самими украинскими силами, и попали под комплексный огневой удар. После зачистки села российские войска вышли к обширным лесным массивам, которые тянутся до окраин областного центра — города Сумы. Лесная местность позволяет скрывать перемещения группировки «Север» от разведки с беспилотников.

"Захват Иволжанского и выход к лесным массивам существенно меняет тактическую обстановку в Сумской области. Леса создают естественный экран, который затрудняет работу украинских БПЛА и позволяет российским силам скрытно сближаться с городской чертой Сум. Это создает прямую угрозу логистическим узлам и командным центрам в самом городе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

"Россия тихо и настойчиво создает проблемы для украинского континента внутри и вокруг города. Логистические объекты сейчас выводятся из строя (АЗС, отделения «Новая Почта», железнодорожная инфраструктура, командные центры и т. д.). На севере города российские войска приближаются, в лесу к северу от Сум они находятся всего в нескольких километрах от северных районов города", — пишет украинский военный паблик Masno.

По данным местных жителей, до окраин Сум может оставаться менее пяти километров, а звуки канонады становятся все громче. В городе фиксируют систематические удары по инфраструктуре, особенно по АЗС. Уничтожение заправок лишает украинские войска оперативного доступа к топливу, усложняя логистику. На сельскохозяйственных угодьях вокруг города находят большое количество металлических элементов, предположительно оставшихся от работы систем ПВО.

Сумы занимают стратегическое положение на транспортных развязках Киев — Харьков и Чернигов — Харьков, что делает город приоритетной целью в текущей фазе военных действий в зоне СВО.

Некоторые военные аналитики считают, что ВС РФ  хотят приблизиться к Сумам настолько, чтобы украинцы начали отводить свои войска из Запорожской и Днепропетровской областей и отправлять их под Сумы из-за паники. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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