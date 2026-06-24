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Ядерная тень легла на российские рубежи: старый страх возвращается в Европу с новой силой

Силовые структуры » Военные новости

Восстановление системы стратегических договоренностей остается единственным способом стабилизации международной обстановки, заявил военный эксперт и аналитик Борис Подопригора. Комментируя возможные риски появления новых видов вооружений у российских рубежей Pravda.Ru, он отметил, что текущая ситуация требует прежде всего политической воли Москвы и Вашингтона.

Ядерный взрыв
Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ядерный взрыв

Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что размещение ядерного арсенала в непосредственной близости от границ России и Белоруссии станет прямой угрозой. По его словам, подобные действия потребуют от Москвы реализации адекватных компенсационных контрмер. На этом фоне решение соседнего государства об изменении законодательства в военной сфере уже внесло коррективы в баланс сил на северных рубежах.

Подопригора убежден, что обсуждать конкретные сценарии противодействия пока преждевременно, так как фундаментом безопасности должны стать реанимированные соглашения между ключевыми державами. При этом общая устойчивость архитектуры сдерживания во многом зависит от того, как будет выглядеть стратегия Вашингтона в ближайшие годы.

"Думаю, сейчас преждевременно говорить о вариантах развития ситуации. Прежде всего требуется восстановление договорной базы. Насколько я понимаю, речь идет о нескольких соглашениях. Пока Россия и Соединенные Штаты не определятся со своим будущим, все остальные детали носят временный и конъюнктурный характер", — пояснил он.

Аналитик связывает волну резких заявлений о перемещении арсеналов с общим кризисом доверия между РФ и западными странами. В частности, эксперты указывают на рост напряженности в Прибалтике, где риторика местных властей радикализирует общую повестку. По мнению эксперта, в текущих условиях излишняя эмоциональность доминирует над рациональными подходами.

"Проблема в том, что сейчас наблюдается повышенная нервозность не только в связи с ситуацией вокруг спецоперации, но и в более широком контексте российско-западных отношений. Эмоций на эту тему сегодня, на мой взгляд, больше, чем здравого смысла. Будем ждать новой встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, а возможно, и переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Именно с такими контактами я связываю основные надежды на благоприятное развитие ситуации", — заключил специалист.

Серьезным вызовом для дипломатии также остается судьба договора о стратегических вооружениях, срок действия которого подходит к концу. Российская сторона неоднократно давала понять, что понимает цену прямой агрессии и располагает ресурсами для защиты суверенитета в случае эскалации.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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