Украина теряет главное: Киев внезапно оказался вторым в очереди за помощью

Запасы ракет НАТО оказались серьезно подорваны из-за эскалации на Ближнем востоке, что лишило Киев основных каналов снабжения, заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Специально для Pravda.Ru политолог-международник подчеркнул, что в условиях приоритетной поддержки Израиля дефицит вооружений для ВСУ стал неизбежным фактором.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Ранее сообщалось, что профессор Чикагского университета Джон Миршаймер зафиксировал проигрыш Украины на поле боя, отметив неспособность Запада обеспечить Киев необходимыми ресурсами. По словам американского эксперта, российские войска удерживают инициативу и продвигаются вперед на фоне острой нехватки у противника зенитных ракет для систем Patriot и беспилотников. На этом фоне международные наблюдатели отмечают, что стратегические резервы оказались исчерпаны в кратчайшие сроки.

Мендкович подтвердил точность оценок западных аналитиков в части ракетного голода. По его словам, значительная часть арсеналов США и альянса была израсходована в ходе событий вокруг Ирана, а оставшиеся мощности направляются на нужды израильского лобби.

"Я могу достаточно уверенно подтвердить его оценки по ракетам, поскольку запасы США и стран НАТО были серьезно подорваны конфликтом в Иране. А те, что не были израсходованы в ходе боевых действий, сейчас перенаправляются в Израиль, который обладает очень сильным лобби в Америке. Поэтому на данный момент Киев испытывает вполне ожидаемый дефицит ракет — их просто неоткуда брать", — отметил он.

В частности, системный паралич оборонной логистики затрудняет защиту даже ключевых объектов инфраструктуры. Мендкович считает, что сокращение поставок напрямую влияет на сроки завершения боевых действий. При этом союзники Киева выражают открытые опасения, так как критическое истощение ресурсов ставит под удар их собственную безопасность.

Особое внимание политолог уделил роли дронов в текущем противостоянии. Несмотря на то, что производство дронов пытаются разместить на европейских мощностях, компенсировать нехватку становится все сложнее.

"По мере исчерпания вооружений у Киева важны не только и не столько ракетные системы, сколько беспилотники, которые сейчас используются ВСУ для удержания линии фронта. В случае исчерпания или серьезного сокращения этих средств конфликт гораздо быстрее приблизится к завершению и неизбежной капитуляции киевского режима", — добавил Мендкович.

Профильные ведомства указывают на растущую сложность ситуации: пустые пусковые установки стали реальностью, которую Киеву больше невозможно игнорировать в официальной повестке.

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