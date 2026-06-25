Киев идет ва-банк у северной границы: удар по Минску может стать финальной авантюрой Киева

Украинские вооруженные силы могут готовить масштабную провокацию на границе с Белоруссией и Брянской областью России для отвлечения резервов с других участков фронта, об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, сосредоточение войск в Черниговской области и принудительная эвакуация мирного населения указывают на подготовку Киева к активным действиям на северном направлении.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ, морпехи, солдаты

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило подразделения 114-й бригады тактической авиации из Ивано-Франковска в Черниговскую область для дооборудования позиций. Кроме того, глава местной администрации Вячеслав Чаус объявил об обязательной эвакуации граждан из приграничных Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общин с 1 июля.

Дандыкин отметил, что протяженность границы между Украиной и Белоруссией составляет полторы тысячи километров, но наиболее вероятным участком для удара является именно стык трех государств в районе памятника "Три сестры". Эксперт подчеркивает, что лесисто-болотистая местность ограничивает использование тяжелой техники, однако не исключает попыток прорыва диверсионных групп численностью до 7-8 тысяч человек.

"По болотам они не полезут. Вероятна атака с Черниговской области — там могут устроить провокацию, хотя местность лесная и болотистая, возможности для техники никакие. Но если они найдут возможность создать группировку примерно в 7–8 тысяч человек, то могут попытаться. Поэтому, на мой взгляд, нам нужно нанести упреждающие удары всеми видами оружия, включая корректируемые бомбы и беспилотники", — сказал он.

Специалист напомнил о тактике упреждения, которая применялась на Курской дуге, когда артиллерийская контрподготовка затормозила наступление немцев во время Второй мировой войны. Концентрация сил в Черниговской области может свидетельствовать о планах Киева создать напряженность в Гомельской области или на Брянщине. К этому подталкивает и активация союзных доктрин после резких заявлений украинского руководства. Особое опасение вызывает безопасность гражданских объектов и транспортных путей. Трагический инцидент на приграничной трассе показал, что целями могут стать даже незащищенные группы населения.

В случае прямой агрессии против Белоруссии Москва будет обязана вмешаться согласно договору о взаимной безопасности. Однако Киев может пойти на риск из-за кризиса на основных направлениях обороны. Системное давление на Минск в этом контексте выглядит как попытка вынудить Россию растянуть силы.

"Они могут устроить провокацию на Черниговщине или начать наступление против Беларуси, в частности на Гомельскую область. Это будет попыткой отвлечь наши силы на фоне их неудач под Константиновкой и Красным Лиманом, как это случилось в Курской области. Тогда мы были вынуждены срочно перебрасывать морскую пехоту, но в итоге их группировку зачистили. Если такое повторится, в силу вступит наш договор о взаимной безопасности, и мы будем действовать решительно", — заявил Дандыкин.

На фоне этих угроз Минск вынужден корректировать свою стратегию, поскольку подготовка Киева к эскалации становится все более очевидной. Эксперты полагают, что любые попытки втянуть союзника России в открытое противостояние завершат рискованный маневр Украины с катастрофическими для нее последствиями.

Читайте также