Крымский берег может стать капканом для ВСУ: морская операция обойдется Киеву слишком дорого

Десантная операция ВСУ в Крыму обернется катастрофическими потерями для нападающей стороны и приведет к огромному количеству жертв, заявил генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметил, что подобные планы Киева продиктованы скорее пропагандистскими целями, чем реальными военными возможностями.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Крым, Ялта набережная

Ранее о том, что Украина может готовить масштабную десантную операцию на полуострове, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он охарактеризовал такие замыслы как серьезную провокацию и призвал российское командование усилить оборону побережья. Вместе с тем в регионе уже фиксировали перебои с топливом, вызванные попытками противника нарушить логистические цепочки.

По словам Михайлова, любая наступательная операция с моря требует колоссальных ресурсов и создания мощного ударного кулака. Сейчас противник делает ставку на дистанционные удары, пытаясь сохранить живую силу, однако десант лишит их этой возможности. В истории уже были примеры провальных высадок при поддержке Запада. В частности, Куба могла стать целью американского вмешательства, но в 1961 году в заливе Свиней нападавших ждал полный разгром.

"Десантная операция, как и любая наступательная, неизбежно ведет к значительным потерям — причем со стороны наступающих. Противник может готовить любые действия, но для проведения такой операции в первую очередь необходим человеческий ресурс. Без него любые планы остаются лишь теорией", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что российские службы учитывают данные о возможных планах ВСУ при организации защиты Крыма. Высокая активность беспилотников в акватории свидетельствует о смене приоритетов противника. Тем не менее тактика асимметричного давления не заменяет полноценного контроля над акваторией. Специалисты отмечают, что контроль над Черным морем остается для Киева недостижимой целью.

"Десантную операцию можно рассматривать как пиар-акцию, но цена ее может оказаться слишком высокой. Ведь НАТО все равно, сколько украинцев будет задействовано, а ничего невозможного нет, особенно когда мы имеем дело с психопатами и неадекватными людьми", — добавил специалист.

Ситуация осложняется постоянными угрозами транспортной инфраструктуре. Озвученный ранее сценарий воздействия на полуостров подразумевает попытки изоляции региона. В ответ на это Россия продолжает совершенствовать системы мониторинга. При этом даже внутри Североатлантического альянса признают бреши в обороне НАТО на восточном фланге, что делает поддержку авантюр Киева еще более рискованной для западных партнеров.

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