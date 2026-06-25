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В Москве на Совете атаманов определили ключевые задачи по защите России

Силовые структуры » Военные новости

В Москве прошел Совет атаманов Всероссийского казачьего общества, на котором руководители объединений обсудили приоритетные направления работы и текущие вызовы. Ключевыми темами встречи стали вопросы национальной безопасности, кадрового усиления и духовного состояния казачьих подразделений. Участники проанализировали итоги деятельности и наметили планы по интеграции казачества в актуальные государственные процессы.

В Москве состоялся Совет атаманов Всероссийского казачьего общества
Фото: Всероссийское казачье общество is licensed under public domain
В Москве состоялся Совет атаманов Всероссийского казачьего общества

Особое внимание на заседании уделили поддержке бойцов в зоне боевых действий и формированию мобилизационных резервов из числа добровольцев. По словам заместителя начальника управления президента России по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, ответственного секретаря совета по делам казачества Алексей Кириченко, защита интересов страны и участие в спецоперации стали сегодня главными обязанностями для казаков.

"Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите ее интересов", — рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Вопросы морально-нравственного воспитания затронул митрополит Кирилл, возглавляющий Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Как отметил священнослужитель, внутренняя дисциплина и следование традиционным ценностям служат главной опорой для каждого воина в сложных условиях. По мнению митрополита, именно атаманы своим образом жизни должны демонстрировать пример ответственности и твердой верности выбранному пути.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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