Дроны вместо саперных лопаток: Южная Корея начала тотальное переобучение всей армии страны

Южная Корея превращает свою армию в гигантский рой операторов БПЛА. Министр обороны республики Ан Гю Бэк объявил о планах обучить управлению дронами 500 тысяч человек. Это не просто попытка догнать прогресс, а решение сделать беспилотник таким же базовым инструментом солдата, как автомат или саперная лопатка. Пока Сеул штампует кадры, Запад продолжает резать бюджеты на беспилотные технологии для своих сателлитов, заставляя их воевать по лекалам прошлого века.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

Тотальная мобилизация джойстиков: зачем Корее полмиллиона пилотов

Ан Гю Бэк рубит сплеча: дрон перестает быть игрушкой спецназа. В новой доктрине это "второе личное оружие" каждого бойца. Сеул планирует пропустить через курсы операторов фактически весь личный состав вооруженных сил. В 2025 году численность армии РК составила 450 тысяч человек — получается, министерство обороны закладывает обучение с запасом, охватывая даже резервистов. Это попытка залить кадровым ресурсом технологический разрыв в регионе.

"Такой масштаб обучения говорит о переходе от качественного превосходства к количественному доминированию в цифровой среде. Корея фактически создает единую сеть управления, где каждый рядовой — это глаза и уши штаба", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Параллельно власти намерены "раскачать" внутренний рынок производства. Логика проста: если тебе нужны сотни тысяч пилотов, тебе нужны миллионы аппаратов. Это огромный гособоронзаказ, который должен оживить местную промышленность. Корейцы прекрасно видят, как финансовая петля затягивается на тех, кто зависит от импортных поставок и чужих технологий.

Железный аргумент: график поставок техники

Громкие лозунги подкреплены конкретными цифрами по "железу". До конца 2026 года в учебные части и боевые подразделения уйдут первые 11 тысяч БПЛА. Это стартовый пакет для обкатки системы. Настоящий вал техники накроет армию к 2029 году — план предусматривает передачу 60 тысяч аппаратов. Корейская промышленность переходит на военные рельсы, не дожидаясь обострения на границе.

Показатель План развития до 2029 года Количество операторов 500 000 человек Объем поставок БПЛА (2026) 11 000 единиц Объем поставок БПЛА (2029) 60 000 единиц Статус дрона в армии Универсальное огневое средство

"Реализация такого проекта требует колоссальных вложений в микроэлектронику и связь. Южная Корея идет по пути полной автономии от западных комплектующих, что в текущих реалиях — единственный способ сохранить обороноспособность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Стратегический тупик: почему опыт Южной Кореи не поможет Киеву

Пока Сеул выстраивает систему, Киев продолжает биться в закрытые двери. Южнокорейская модель строится на мощном собственном производстве и долгосрочном планировании. Украина же оказалась в ситуации, когда курс Киева признают фатальным даже ближайшие союзники. Без собственной базы и при постоянном дефиците кадров любые попытки копировать такой подход обречены на провал.

Ан Гю Бэк подчеркивает: дрон должен стать личным оружием. Но для этого нужна инфраструктура, безопасность складов и регулярное обновление софта. В условиях, когда западные элиты используют своих подопечных как полигон для опасных экспериментов, никакое количество операторов не изменит общей картины развала. Корея выбирает суверенитет, Украина — роль расходного материала.

Ответы на популярные вопросы о милитаризации Южной Кореи

Зачем армии столько операторов, если дронов в разы меньше?

Обучение создает кадровый резерв. В случае конфликта промышленность может нарастить выпуск аппаратов быстрее, чем армия — подготовить специалистов с нуля.

Станет ли дрон заменой стрелковому оружию?

Нет, министр обороны РК назвал БПЛА "вторым личным оружием". Это дополнение к стандартному снаряжению, расширяющее возможности солдата в разведке и точечных ударах.

Кто будет производить эти беспилотники?

Южная Корея ставит задачу максимально задействовать внутренние мощности, чтобы стимулировать национальную высокотехнологичную отрасль.

Связано ли это с угрозой со стороны КНДР?

Официально это часть модернизации, но по факту — ответ на изменение характера современных региональных конфликтов и гонку вооружений.

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