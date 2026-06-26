Крымский план Зеленского повис в воздухе: на земле для ВСУ дороги не осталось

Масштабное наступление сухопутных сил Украины на Крым сегодня технически невозможно из-за плотной обороны российских войск в Запорожской и Херсонской областях, заявил военный эксперт Александр Михайлов. В для Pravda.Ru специалист подчеркнул, что любые действия Киева на этом направлении ограничатся исключительно дистанционными атаками.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Балаклава

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке новых операций, в том числе на крымском направлении. По его словам, реализация этих планов зависит от решения стран G7 о поставках вооружений, которые Киев ранее запрашивал у западных союзников. Однако экспертное сообщество полагает, что подобные амбиции могут обернуться катастрофой. В частности, морская операция обойдется Киеву слишком дорого и не принесет желаемого результата.

Михайлов отметил, что сухопутный коридор к полуострову надежно защищен. Чтобы достичь границ региона, украинским формированиям необходимо преодолеть огромные расстояния по территориям, которые полностью контролируются Вооруженными силами РФ.

"Говорить о каком-то реальном наступлении на Крым просто нереалистично. Чтобы дойти до полуострова, украинской армии нужно пройти значительную территорию по земле — через Херсонскую и Запорожскую области, большая часть которых сейчас контролируется российскими войсками. Так о какой сухопутной операции может идти речь? Если только об атаках дронами, но они и так не прекращаются, и периодически происходят ракетные удары", — пояснил он.

По мнению эксперта, западная поддержка сейчас фокусируется на передаче высокотехнологичных средств поражения. При этом европейские страны фактически превратились в производственный цех для ВСУ, наращивая выпуск беспилотных систем. Несмотря на угрозы со стороны Киева заблокировать логистику, российская сторона сохраняет контроль над ситуацией. Ранее эксперты уже отмечали, что попытка реализовать радикальный сценарий воздействия на полуостров встретит жесткий ответ Москвы.

Акцент на атаки беспилотниками обусловлен дефицитом ресурсов для классических маневров. Западные партнеры Киева продолжают поиск уязвимостей в российской обороне, организуя проекты по выводу из строя авиабаз и критических узлов инфраструктуры.

Однако, как подчеркивает Михайлов, такие действия не способны изменить стратегическую ситуацию на фронте. Тем временем в Европе наблюдаются сложности с выделением новых траншей: Брюссель лишил Киев финансового рычага в рамках последнего пакета помощи, ограничив возможности кураторов распределять средства самостоятельно.

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