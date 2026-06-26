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Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней

Силовые структуры » Военные новости

Россия перешла к стратегии неопределенности в вопросах ядерного сдерживания, что заставляет западных оппонентов самостоятельно оценивать риски своих действий, отметил политический советник Сергей Маркелов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что современная дипломатия Москвы строится на намеках, которые вызывают у противника значительно большее напряжение, чем прямые ультиматумы.

Тополь-М
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тополь-М

Ранее в западных медиа, в частности в британской Daily Express, появилась информация, что статья о готовности России к ответным мерам вызвала серьезную тревогу в европейских столицах. Журналисты отметили, что Москва направила миру суровое предупреждение о рисках глобальной войны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что текущие механизмы ядерного сдерживания не гарантируют защиты от локальных конфликтов, чей деструктивный потенциал постоянно увеличивается.

Маркелов подчеркнул, что сегодня время завершенных тезисов прошло, и на смену им пришла политика многоточий. По его словам, установление жестких сроков или конкретных целей упростило бы задачу Запада по подготовке ответных мер. Однако текущая риторика пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова оставляет пространство для трактовок, перекладывая ответственность за возможные последствия на тех, кто пытается прощупать границы дозволенного.

"Сейчас мы перешли к стратегии неопределенности. Понимайте это как ответ, как радикальное решение, как предупреждение или как намек. Это ваша проблема — как вы это интерпретируете. А вот как мы это понимаем — это наша проблема. Другими словами, именно так сейчас работает история: мы не даем однозначных трактовок, оставляя пространство для размышлений и перекладывая ответственность за последствия на тех, кто пытается прощупать границы дозволенного", — пояснил он.

Специалист также указал на фундаментальный сдвиг в глобальной парадигме безопасности. Если после Второй мировой войны само наличие ядерного арсенала считалось гарантом мира, то сегодня ситуация изменилась. Эксперт считает, что современная концепция, озвучиваемая официальной Москвой, указывает на возросшую вероятность перехода любого регионального инцидента в ядерную фазу.

Это сигнализирует об отсутствии безусловных красных линий в отношении любых оппонентов. В текущих условиях аналитики фиксируют, как ядерная тень ложится на европейские границы, меняя восприятие привычных угроз.

"Песков заявляет, что концепция ядерного сдерживания больше не работает. Наличие ядерного оружия не сдерживает, а наоборот, увеличивает вероятность его применения и перехода любого локального конфликта в ядерную фазу", — рассказал Маркелов.

Подобный метод управления через неопределенность используют и другие мировые лидеры. Маркелов привел в пример президента США Дональда Трампа, который часто делает противоречивые заявления, заставляя весь мир гадать о своих истинных намерениях. Между тем специалисты указывают на риски, возникающие, когда старые договоренности перестают действовать, уступая место новым плацдармам в Восточной Европе.

Такая тактика, по мнению политолога, заставляет западных аналитиков постоянно находиться в напряжении, пытаясь определить реальную степень решимости России. Сложившаяся ситуация вынуждает оппонентов учитывать, что любая провокация может привести к непредсказуемому финалу. В то же время стратегическая разведка США продолжает внимательно изучать, как ядерная триада справляется с задачами по поддержанию оборонного потенциала.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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