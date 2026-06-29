Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень

Российский атомный крейсер "Петр Великий" и его обновленный систершип "Адмирал Нахимов" превращают американскую гордость Zumwalt в дорогостоящую декорацию. Пока США пытаются реанимировать свои "невидимки", страдающие от поломок и дефицита оружия, отечественные "Орланы" выходят на испытания с арсеналом, способным обнулить целую авианосную группу. Издание Military Watch Magazine признает: старая советская школа проектирования оказалась живучее и эффективнее футуристичных западных концептов.

Фото: commons.wikimedia.org by USN Крейсер Адмирал Нахимов

Огневая мощь: калибры против стелса

Крейсер проекта 1144 "Орлан" — это плавучий склад ракет. На борту "Адмирала Нахимова" разместили 176 пусковых шахт. Для понимания: только под ПВО выделено 96 ячеек системы С-400. Это огневая мощь трех наземных зенитных полков, упакованная в один корпус. Еще 80 шахт ждут своего часа с крылатыми ракетами, включая гиперзвуковые "Цирконы", которые летят на 1000 километров со скоростью 9 Махов. Перехватить такую "болванку" современными средствами ПВО практически невозможно.

"Насыщенность "Орланов" вооружением колоссальна. Американский Zumwalt несет всего 80 шахт на весь арсенал — это на 55% меньше, чем у российского гиганта. Для корабля водоизмещением 16 тысяч тонн такой дефицит ударных средств выглядит как конструкторский просчет или избыточная ставка на незаметность в ущерб делу", — констатировал в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Американский эсминец Zumwalt проектировался как сетецентрический призрак. Его задача — подойти незамеченным и нанести точечный удар "Томагавками". Но реальность жестче: у "невидимки" почти нет средств защиты от кораблей противника. В море это делает его уязвимым перед любым фрегатом, оснащенным современными ракетами. Пока американцы готовятся к столкновениям, их флагманы остаются беззубыми в классическом морском бою.

Живучесть: почему "Киров" не боится попаданий

Советская доктрина строилась на честном допущении: в большой войне в корабль обязательно попадут. Поэтому "Киров" — это 28 тысяч тонн стали, разделенных на десятки автономных отсеков. Машинные отделения дублируются, системы управления разнесены по корпусу. Нанести ему критический урон одной ракетой не получится. Это тяжеловес, готовый держать удар и продолжать стрельбу даже после серьезных попаданий.

Характеристика Крейсер типа "Киров" (РФ) Эсминец Zumwalt (США) Водоизмещение 28 000 тонн 16 000 тонн Силовая установка Атомный реактор (неогр. дальность) Газотурбинная (огр. запас хода) Ракетные шахты 176 единиц 80 единиц

Zumwalt — полная противоположность. Он сделан из композитов и легких сплавов ради малозаметности. Любое попадание в его специфический корпус может стать фатальным. Корабль полагается на электронную маскировку, но в эпоху загоризонтных РЛС и спутниковой разведки скрыть 180-метровую махину практически невозможно. Когда стелс-магия рассеивается, эсминец превращается в хрупкую мишень.

"С точки зрения физики процесса, "Киров" — это избыточность во всем, от брони до энергетики. Атомный реактор дает ему возможность патрулировать Арктику годами без дозаправки. Американский проект — это заложник береговой инфраструктуры и нежных сервисных центров", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Цифра против атома: в чем разница доктрин

Американцы гордятся своей ИТ-архитектурой. Zumwalt интегрирован в единую сеть с самолетами и штабами. Его сенсоры видят далеко, а данные обрабатываются в реальном времени. Но программное обеспечение не топит корабли. "Киров", несмотря на дизайн 70-х, прошел глубокую модернизацию электроники. Он стал цифровым ровно на столько, чтобы эффективно наводить свои 176 ракет, сохраняя при этом жесткую механическую надежность.

"В условиях реального боя электроника "американца" может стать его слабым местом при воздействии средств РЭБ. Российские инженеры всегда делали ставку на живучесть узлов управления. Крейсер проекта 1144 — это не гаджет, а машина для доминирования в океане", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по безопасности АСУ ТП Игорь Мельников.

Пока США сокращают серию Zumwalt из-за запредельной стоимости и бесконечных детских болезней, Россия вводит в строй обновленные "Орланы". Эти корабли идеально подходят для контроля ресурсов Арктики и Тихого океана. Мощная атомная установка и гиперзвуковое оружие делают их главными хищниками на морских просторах, оставляя конкурентов далеко позади в плане практической эффективности.

Ответы на популярные вопросы о крейсерах

Правда ли, что "Циркон" нельзя сбить?

Благодаря скорости 9 Махов и маневрированию в плотных слоях атмосферы, текущие системы ПРО не успевают вычислить траекторию и произвести перехват.

Почему Zumwalt называют провалом?

Первоначально планировалось 32 корабля, но построили всего три. Стоимость выросла, а уникальные пушки остались без снарядов из-за их запредельной цены.

Как долго атомный крейсер может быть в море?

Запас хода ограничен только выносливостью экипажа и запасами продовольствия. Реактор позволяет не заходить в порты годами.

Может ли "Киров" уничтожить авианосец?

Да, залп из нескольких десятков противокорабельных ракет перегружает оборону любой авианосной группы и гарантирует критические повреждения цели.

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