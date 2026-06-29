Они заплатят за Курск: Путин оценил продвижение российских войск к Сумам, Краматорску и Славянску

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину детально разобрал текущую ситуацию на ключевых участках фронта. Глава государства перечислил успехи российских группировок "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр", уточнив дистанцию до стратегических городов и состояние оборонительных линий противника. В центре внимания оказались: создание зоны безопасности в приграничье, прорыв укреплений ВСУ и логистические узлы в ДНР.

Фото: Kremlin.Ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин

На северном направлении российские войска нацелены на создание буферной зоны вдоль границы, что стало ответом на украинские попытки зайти в Курскую область.

"Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий", — сказал Путин.

По словам президента, до областного центра Сумы осталось около 10,5 км, при этом "политических планов по городу нет" — решение будет приниматься исходя из оперативной обстановки. Что касается группировки "Запад", то в районе Купянска российские части находятся в 2,5-5 км от западной окраины города, а в районе рубцовского направления на левом берегу Оскола фактически заблокирована группа ВСУ численностью около 5 тысяч человек.

"Ситуация с окружением крупных группировок противника часто повторяется, когда они оказываются прижаты к естественным преградам или рекам. В таких условиях мобильность войск падает, а огневой контроль с нескольких сторон делает их уничтожение неизбежным, что мы и наблюдаем на ряде участков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На славянском направлении зафиксирован значительный прогресс в районе Красного Лимана, который является важнейшим логистическим центром. Из 11 тысяч домов в городе осталось освободить всего 149, отметил президент. Одновременно с этим группировки "Юг" и "Центр" штурмуют стратегический рубеж в агломерации Славянск-Краматорск. В частности, до Славянска осталось 8-9 км, а в Константиновке под контролем РФ уже находится 96% территории, отметил Путин.

Направление / Город Текущий статус / Дистанция Особенности Сумы ~10,5 км Создание зоны безопасности Купянск 2,5 — 5 км Неудачные контратаки ВСУ Славянск 8 — 9 км Наступление на 15 участках Константиновка 96% освобождено Зачистка города 4-й бригадой

Особое внимание президент уделил прорыву "неприступных" линий заграждений в зоне ответственности группировки "Центр". На четырех участках были преодолены укрепления глубиной 400 метров. На краматорском направлении войска зашли в Анновку и подошли к самому Доброполью, где, по данным президента, подготовленных рубежей у ВСУ нет. В Краматорске, который киевские власти считают "временной столицей Донецка", противник начал эвакуацию промышленных предприятий, что может указывать на кризис управления на месте.

Главный вызов для ВСУ: Потеря контроля над крупнейшими узловыми железнодорожными станциями и прорыв многоуровневых линий обороны, которые строились почти десять лет. Это лишает украинскую армию возможности быстро перебрасывать резервы между городами-крепостями.

На Запорожском направлении группировка "Восток" под командованием генерал-полковника Андрея Иванаева продвигается вперед ежедневно на расстояние от 300 метров до 1 км. Несмотря на переброску подготовленных сил со стороны Киева, темпы наступления сохраняются. Параллельно с этим группировка "Днепр" ведет успешные действия на ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в сторону Запорожья, что усиливает давление на инфраструктуру региона.

Важная деталь: Российские войска в районе рубцовского направления почти замкнули кольцо вокруг 5 тысяч украинских военных. До окончательного окружения осталось около 2 км, что может привести к повторению сценария Купянска-Узлового, где группировка ВСУ была полностью уничтожена.

Развитие событий на фронте напрямую влияет на возможность будущих дипломатических сделок. Потеря стратегических городов в Донецкой области может заставить Киев пересмотреть свои позиции, особенно на фоне финансовых рисков и проблем с мобилизацией. Сейчас основные усилия сосредоточены на восстановлении контроля над территориями, необходимыми для безопасности границ России, в то время как политическая риторика Запада остается нестабильной.

Часто задаваемые вопросы по ситуации: Какова цель действий на сумском направлении? Создание зоны безопасности вдоль границ РФ.

Создание зоны безопасности вдоль границ РФ. Что происходит в Константиновке? Город освобожден на 96%, ведутся финальные зачистки.

Город освобожден на 96%, ведутся финальные зачистки. Есть ли укрепления за Добропольем? Нет, противник пытается создать локальный опорный пункт в спешке.

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