Хладнокровный расчет вместо нервов: российское небо доверили алгоритмам без права на ошибку

Мозги для ракет и "небесный спецназ": российская оборонка переходит на жесткие алгоритмы. Министр обороны РФ Андрей Белоусов анонсировал глубокую интеграцию искусственного интеллекта в системы ПВО. Пока противник пытается нащупать слабые места в защите, Москва делает ставку на скорость математического расчета. К ноябрю ИИ станет полноценным напарником зенитчика, отсекая человеческий фактор там, где счет идет на миллисекунды.

Фото: DARPA Decript by Decript.co Военные управляют ударами с ИИ

Цифровой щит: зачем ПВО искусственный интеллект

Искусственный интеллект в российских дронах — это уже не лаборатория, а будни СВО. Алгоритмы сами распознают образы, захватывают цели и ведут навигацию без участия оператора. Но внедрение этих технологий в эшелоны защиты - это уровень выше. Система должна мгновенно отличать птицу от "птички" со взрывчаткой и выбирать приоритетную цель в облаке ложных помех.

"Внедрение ИИ в контур управления ПВО — это прежде всего скорость. Машина анализирует траекторию и тип угрозы быстрее любого офицера. В условиях, когда перехват целей требует мгновенной реакции, алгоритм минимизирует риск прорыва", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Охотники за дронами: мобильный перехват

Министр также подтвердил создание групп с FPV-перехватчиками. Это "летающие камикадзе", которые охотятся на себе подобных. Во всех группировках войск уже выстроена многослойная защита. Если раньше дрон сбивали из стрелкового оружия или глушили РЭБ, то теперь в небо поднимается мобильный спецназ, способный догнать и уничтожить вражеский беспилотник в воздухе.

Компонент системы Функционал Искусственный интеллект Автозахват, навигация, фильтрация помех FPV-перехватчики Активное уничтожение вражеских БПЛА в полете Мобильные огневые группы Оперативное прикрытие уязвимых секторов

"Физика процесса проста: чтобы сбить маневренную цель, нужно быть еще маневреннее. Использование ИИ для донаведения перехватчика в финальной фазе лишает противника шансов на уклонение", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по безопасности АСУ ТП Игорь Мельников.

Эффективность в цифрах: почему дрон бьет расчет

Статистика Белоусова безжалостна к традиционным методам: эффективность беспилотных систем примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов. Пока пехота тратит патроны, дрон-охотник точечно ликвидирует угрозу. Подобная модернизация сейчас актуальна во всем мире — даже армия Южной Кореи начала тотальную перестройку под стандарты "войны дронов", признавая, что старые методы больше не работают.

Российские войска в зоне СВО уже перешли на эшелонированную модель. Это значит, что любая вражеская цель проходит через сито из РЭБ, ПВО дальнего действия и, наконец, стаи перехватчиков. Интеграция ИИ до конца осени должна окончательно закрыть небо для украинских атак, превращая оборону в автоматизированный конвейер по утилизации дронов ВСУ.

Ответы на популярные вопросы о новых технологиях

Заменит ли ИИ человека в расчетах ПВО?

Нет, человек остается принимающим решение. ИИ лишь берет на себя рутину: обнаружение, классификацию и расчет оптимальной траектории, что критически важно при массовых атаках.

Чем FPV-перехватчик лучше зенитной ракеты?

Ценой и гибкостью. Сбивать дешевый пластиковый дрон дорогостоящей ракетой невыгодно. Перехватчик стоит копейки и может преследовать цель за препятствиями.

Когда системы ПВО с ИИ появятся на фронте?

Согласно заявлению министра, внедрение технологий должно быть полностью реализовано к ноябрю текущего года.

Может ли РЭБ противника ослепить ИИ?

Системы с автозахватом цели работают по визуальному образу или тепловому следу. Им не нужна связь с оператором, поэтому помехи на частотах управления для них бесполезны.

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