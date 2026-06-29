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Варшава заметает следы: за громкими обвинениями виден страх перед ответом России

Силовые структуры » Военные новости

Заявления Польши о возможных диверсиях на восточном фланге НАТО направлены на легитимизацию собственной враждебной деятельности и подготовку общественного мнения к неизбежному ответу Москвы, считает эксперт по военно-политическим вопросам Михаил Александров. В беседе с Pravda.Ru доктор политических наук пояснил, что Варшава пытается заранее выставить любую зеркальную акцию России как беспричинную агрессию.

Польская армия
Фото: wp.mil.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Польская армия

Ранее глава польской внешней разведки Павел Шота заявил о растущем риске российских провокаций на границах альянса. По его версии, Москва якобы систематически проверяет реакцию НАТО на прочность и может использовать тактику гибридных атак, например, появление военных без знаков различия. На фоне этих обвинений фиксируется реальная активность западной авиации. Силовики уже отмечали, как иностранный военный борт устроил опасный зигзаг вблизи западных рубежей страны.

Александров подчеркнул, что в российском обществе растет недовольство политикой европейских государств, которые снабжают Киев ударными беспилотниками. По словам эксперта, действия Европы, включая вмешательство в морскую логистику, ставят ситуацию на грань прямого столкновения. В условиях санкционного давления западные страны уже начали обсуждать новые правила досмотра гражданских судов в нейтральных водах.

"Европа чувствует, что Россия уже на грани ответных мер на провокации, но не хочет, чтобы это выглядело именно как ответ. Поэтому она пытается заранее создать впечатление, что любое действие России против европейских государств, которые устраивают провокации и снабжают оружием киевский режим, является не ответом, а неспровоцированной агрессией", — отметил он.

По мнению политолога, обвинения в адрес Москвы служат страховкой для европейских правительств перед собственными гражданами. Если Россия решится на жесткий ответ, чиновники в Варшаве или Брюсселе смогут сослаться на свои прошлые прогнозы об "агрессии", скрывая истинные причины конфликта. Между тем военные аналитики указывают на риски превращения приграничных регионов в зону постоянной нестабильности. В частности, безопасность в воздушном пространстве Балтики сегодня требует радикального пересмотра защитных систем.

"Такие вбросы направлены на то, чтобы оправдать собственную враждебную деятельность против России и создать впечатление, что агрессивную политику проводит именно Россия. Это нужно прежде всего для их внутренней аудитории, потому что если Россия ответит, люди начнут спрашивать, зачем они довели до такой ситуации, что по ним наносят удары. А политики Польши в ответ скажут, что это Россия устраивает провокацию", — пояснил специалист.

Эксперт добавил, что Москва обладает ресурсами для купирования угроз, исходящих с территории сопредельных государств. Пока европейские политики игнорируют сигналы со стороны Генштаба РФ, ситуация продолжает накаляться.

Стоит учитывать, что ранее в ведомстве составили конкретный список предприятий ВПК в странах ЕС, задействованных в снабжении украинской армии. Александров не исключает, что ответные меры могут быть реализованы по иранскому сценарию — путем точечных ударов по объектам, представляющим угрозу безопасности страны. В условиях нарастающего напряжения авиация НАТО уже демонстрирует нервозность, из-за чего власти экстренно поднимают истребители для сопровождения любых самолетов разведчиков.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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