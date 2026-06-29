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II Всероссийский форум-фестиваль "Быть казаком" завершился в Усть-Лабинске

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В Усть-Лабинске завершился II Всероссийский форум-фестиваль "Быть казаком", собравший представителей казачества, власти, науки и духовенства. В этом году география события расширилась: к российским делегатам присоединились гости из Китая и государств Ближнего зарубежья. Участники провели серию встреч, посвященных экономическому развитию регионов и сохранению культурного наследия.

II Всероссийский форум "Быть казаком" в Усть-Лабинске
Фото: Всероссийское казачье общество is licensed under public domain
II Всероссийский форум "Быть казаком" в Усть-Лабинске

Программа фестиваля включила экспертные дискуссии о роли православной веры и семейных традиций в воспитании молодежи. В пленарных сессиях приняли участие представители руководства Всероссийского казачьего общества Игорь Кочубеев и Марина Булатова, а также ветеран СВО Павел Шульский. Атаман ВсКО Виталий Кузнецов в своем приветствии акцентировал внимание на боевых заслугах казачьих подразделений в зоне проведения спецоперации.

Спортивную часть мероприятия представили бойцы клуба "Кузня", значительная часть которых состоит в кубанских казачьих обществах. Площадки форума стали местом обсуждения прикладных вопросов образования и патриотического наставничества. Организационную поддержку масштабному съезду оказали фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело" и центр "Казачья воля".

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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