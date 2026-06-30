Киев поднял ставки на белорусском направлении: Минск готовится к угрозе крупнее украинских выпадов

Минск не станет отвечать на последние террористические выпады Киева ради сохранения стратегической выдержки перед угрозой более масштабного столкновения с Западом, заявил военный аналитик и эксперт по безопасности Игорь Герасимов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что руководство Белоруссии осознает риски начала полномасштабных боевых действий и фокусируется на внутренней перестройке системы обороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаги России и Белоруссии

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил о переходе украинской стороны от угроз к практике. Речь идет об ударе по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля на территории Брянской области. В результате атаки погибла сопровождающая, шестеро детей получили ранения.

Герасимов полагает, что Белоруссия будет придерживаться осторожной тактики. По его словам, республика сегодня активно готовится к серьезным вызовам, поскольку признаки подготовки Запада к большой войне становятся все более очевидными. Эксперт не исключает, что текущий период — последнее мирное время перед столкновением, превосходящим по масштабам нынешнюю спецоперацию.

"Дальше ситуация может усугубиться. Если говорить прямо, то нельзя исключать, что против России вновь выступят европейские силы — в первую очередь Германия, а также страны Прибалтики и Румыния. Они уже готовятся к этому. В том же русле действует и Украина", — пояснил он.

Подобные прогнозы звучат на фоне того, как Прибалтику готовят к войне с Россией в рамках долгосрочных программ милитаризации. Аналитик надеется, что превентивные меры помогут избежать худшего сценария, однако вероятность эскалации остается высокой. Киев при этом продолжает политику давления, игнорируя попытки сторон стабилизировать ситуацию. Несмотря на провокации, новая претензия Зеленского фактически обнуляет прежние договоренности о недопустимости втягивания Минска в прямой конфликт.

Развитие событий у северных границ Украины указывает на готовящуюся смену вектора противостояния. Эксперты отмечают, что удар по Минску может стать финальной авантюрой украинского руководства. Тем не менее белорусская сторона стремится максимально оттянуть момент вступления в активную фазу боевых действий.

"Минск будет вести себя осторожно, аккуратно. Скорее всего, Белоруссия займется внутренней перестройкой системы безопасности, будет наращивать оборону и готовиться к более серьезным событиям. А события серьезные, они, скорее всего, уже на пороге. Наш президент заявил, что Запад готовится к крупному противостоянию. И я бы сказал, что, возможно, сейчас это последнее мирное лето перед серьезным конфликтом. Специальная военная операция — это боевые действия, но не те, которые могут быть впереди. Это может быть, но дай Бог, мы примем ряд мер превентивных, и удастся избежать этого нехорошего сценария", — отметил военный аналитик.

Пока ситуация остается в фазе позиционного напряжения, когда любые предупреждения внешнеполитических ведомств играют роль сдерживающего фактора. Герасимов резюмировал, что Минск не планирует ввязываться в столкновения с Украиной сейчас, направляя все ресурсы на укрепление обороноспособности перед лицом глобальной угрозы.

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