Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистый творог или пальмовое масло? Домашний тест на кипяток легко выявит опасную подмену
Старый бензин достают с полки: в России могут вернуть топливо, которого не было больше 10 лет
Дороги внезапно ушли под воду: стихия парализовала сообщение в нескольких округах Кировской области
Очереди на границе с Эстонией выросли до 16 часов: сотни людей не могут попасть в Россию
Завод в Астраханской области расширяет экспорт в Марокко, Нигерию и Кот-д'Ивуар
Миллиарды лежали на виду: Вологодская область нашла способ пополнить бюджет без займов
Деньги потекли к морю: Приморье снова раздаёт миллиарды тем, кто зарабатывает на туристах
Космос стал теснее: SpaceX вывела на орбиту своего настоящего гиганта — такого спутника еще не было
Золотая жила оказалась пустой: на Кубани перекупщики охотятся не за бензином, а за канистрами

Киев поднял ставки на белорусском направлении: Минск готовится к угрозе крупнее украинских выпадов

Силовые структуры » Военные новости

Минск не станет отвечать на последние террористические выпады Киева ради сохранения стратегической выдержки перед угрозой более масштабного столкновения с Западом, заявил военный аналитик и эксперт по безопасности Игорь Герасимов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что руководство Белоруссии осознает риски начала полномасштабных боевых действий и фокусируется на внутренней перестройке системы обороны.

Флаги России и Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаги России и Белоруссии

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил о переходе украинской стороны от угроз к практике. Речь идет об ударе по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля на территории Брянской области. В результате атаки погибла сопровождающая, шестеро детей получили ранения. 

Герасимов полагает, что Белоруссия будет придерживаться осторожной тактики. По его словам, республика сегодня активно готовится к серьезным вызовам, поскольку признаки подготовки Запада к большой войне становятся все более очевидными. Эксперт не исключает, что текущий период — последнее мирное время перед столкновением, превосходящим по масштабам нынешнюю спецоперацию.

"Дальше ситуация может усугубиться. Если говорить прямо, то нельзя исключать, что против России вновь выступят европейские силы — в первую очередь Германия, а также страны Прибалтики и Румыния. Они уже готовятся к этому. В том же русле действует и Украина", — пояснил он.

Подобные прогнозы звучат на фоне того, как Прибалтику готовят к войне с Россией в рамках долгосрочных программ милитаризации. Аналитик надеется, что превентивные меры помогут избежать худшего сценария, однако вероятность эскалации остается высокой. Киев при этом продолжает политику давления, игнорируя попытки сторон стабилизировать ситуацию. Несмотря на провокации, новая претензия Зеленского фактически обнуляет прежние договоренности о недопустимости втягивания Минска в прямой конфликт.

Развитие событий у северных границ Украины указывает на готовящуюся смену вектора противостояния. Эксперты отмечают, что удар по Минску может стать финальной авантюрой украинского руководства. Тем не менее белорусская сторона стремится максимально оттянуть момент вступления в активную фазу боевых действий.

"Минск будет вести себя осторожно, аккуратно. Скорее всего, Белоруссия займется внутренней перестройкой системы безопасности, будет наращивать оборону и готовиться к более серьезным событиям. А события серьезные, они, скорее всего, уже на пороге. Наш президент заявил, что Запад готовится к крупному противостоянию. И я бы сказал, что, возможно, сейчас это последнее мирное лето перед серьезным конфликтом. Специальная военная операция — это боевые действия, но не те, которые могут быть впереди. Это может быть, но дай Бог, мы примем ряд мер превентивных, и удастся избежать этого нехорошего сценария", — отметил военный аналитик.

Пока ситуация остается в фазе позиционного напряжения, когда любые предупреждения внешнеполитических ведомств играют роль сдерживающего фактора. Герасимов резюмировал, что Минск не планирует ввязываться в столкновения с Украиной сейчас, направляя все ресурсы на укрепление обороноспособности перед лицом глобальной угрозы.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Недвижимость
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Популярное
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети

В Гданьске рядовой поход за покупками обернулся масштабным разбирательством после того, как скрытая напряженность в отношениях местных жителей и приезжих вышла наружу.

Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Последние материалы
Киев поднял ставки на белорусском направлении: Минск готовится к угрозе крупнее украинских выпадов
Чистый творог или пальмовое масло? Домашний тест на кипяток легко выявит опасную подмену
Старый бензин достают с полки: в России могут вернуть топливо, которого не было больше 10 лет
Дороги внезапно ушли под воду: стихия парализовала сообщение в нескольких округах Кировской области
Очереди на границе с Эстонией выросли до 16 часов: сотни людей не могут попасть в Россию
Завод в Астраханской области расширяет экспорт в Марокко, Нигерию и Кот-д'Ивуар
Миллиарды лежали на виду: Вологодская область нашла способ пополнить бюджет без займов
Деньги потекли к морю: Приморье снова раздаёт миллиарды тем, кто зарабатывает на туристах
Космос стал теснее: SpaceX вывела на орбиту своего настоящего гиганта — такого спутника еще не было
Золотая жила оказалась пустой: на Кубани перекупщики охотятся не за бензином, а за канистрами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.