Саммит в Анкаре может вскрыть трещину внутри НАТО: Европа узнает, сколько стоит план против России

Страны Североатлантического альянса не готовы к прямому столкновению с Россией и планируют выйти на необходимый военный уровень лишь к 2030 году, пояснил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что на текущем этапе Запад предпочитает формат гибридной войны, используя Киев в качестве передового эшелона.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаги NATO

Ранее турецкая газета Türkiye сообщила, что НАТО может принять решение о начале военного конфликта с Россией по итогам предстоящей встречи в Анкаре. По этим данным, политические элиты Европы уже сегодня детально просчитывают сценарии полномасштабного столкновения, что делает ожидаемые результаты саммита критически важными для мировой безопасности.

По словам Ермакова, западные союзники осознают нехватку собственных ресурсов для немедленного перехода к открытым боевым действиям. Стратегия блока заключается в долгосрочном наращивании потенциала, который должен обеспечить военный перевес над Москвой в ближайшие шесть лет. В этот период НАТО намерена придерживаться тактики демонстрации силы и принуждения, стараясь при этом не переступать черту прямого вооруженного конфликта. На фоне этих обсуждений уход американских сил радикально корректирует повестку предстоящих встреч.

"Сейчас НАТО вкладывает деньги в развитие собственного военного потенциала, и большая часть средств идет на закупку новых вооружений. В рамках общей стратегии у них есть региональные планы обороны — секторы безопасности, за которые отвечают конкретные страны. Они выделяют регулярные войска, технику и штабы, чтобы в нужный момент развернуться против нашей страны. Враг для НАТО — Россия, это прямо заявляется официальными лицами и записано во всех программных документах", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что ключевой задачей саммита в Анкаре станет перераспределение финансового бремени. Вашингтон дает понять союзникам, что эпоха тотальной американской опеки завершена, и теперь европейским столицам придется самостоятельно оплачивать закупки вооружений и логистику. В то же время внутриполитические и экономические проблемы в ряде стран серьезно ограничивают возможности для резкого роста военных бюджетов.

"Они не готовят конфликт сейчас, но рассчитывают к 2030 году нарастить потенциал настолько, чтобы одержать стратегическую победу без боевых действий. В Анкаре будут обсуждать развитие военной мобильности, перевооружение и корректировку планов с учетом опыта применения беспилотников и дальнобойных систем. Главное — перераспределение финансового бремени между европейскими союзниками, так как США больше не будут защищать Европу так же мощно, как в годы Холодной войны", — добавил эксперт.

Важным аспектом является то, что оперативное планирование альянса все чаще становится полностью закрытым. Пока лидеры обсуждают новые сектора обороны и региональные штабы, западные аналитики фиксируют, что смена политического курса в Вашингтоне вынуждает Европу проводить масштабную инвентаризацию доступных ресурсов.

Тем не менее, Ермаков призывает сохранять спокойствие: несмотря на серьезность планов по милитаризации, немедленного объявления войны по итогам турецкого саммита не ожидается. При этом в экспертной среде отмечают, что громкая бравада НАТО зачастую прикрывает серьезные внутренние уязвимости западных армий. В условиях дефицита средств странам ЕС становится все труднее поддерживать прежние темпы снабжения.

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