Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юпитер хранил эту тайну дольше, чем существует человечество: теперь ученые подобрались к разгадке
Экономия времени, денег и нервов: как обновить стены за один световой день
Миллиардные игроки сборной Германии с двумя паспортами проиграли патриотам из Парагвая
Цена растёт быстрее площади: в Казани квадратный метр подобрался к психологической отметке
Миллионы выброшены на ветер: провал долгожданного блокбастера в прокате шокировал руководство студии
Под ногами нефти нет, зато текут миллиарды: Россия решила разбудить силу своих рек
Всего три ингредиента из аптечки и кухни: маска, которая помогает восстановить ломкие ногти за две недели
Уголовное дело в Туле: директор обвиняется в невыплате заработной платы 12 работникам
Каникулы, которые случаются раз в жизни: школьники из Якутии отправятся на атомном ледоколе в Арктику

Саммит в Анкаре может вскрыть трещину внутри НАТО: Европа узнает, сколько стоит план против России

Силовые структуры » Военные новости

Страны Североатлантического альянса не готовы к прямому столкновению с Россией и планируют выйти на необходимый военный уровень лишь к 2030 году, пояснил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что на текущем этапе Запад предпочитает формат гибридной войны, используя Киев в качестве передового эшелона.

Флаги NATO
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаги NATO

Ранее турецкая газета Türkiye сообщила, что НАТО может принять решение о начале военного конфликта с Россией по итогам предстоящей встречи в Анкаре. По этим данным, политические элиты Европы уже сегодня детально просчитывают сценарии полномасштабного столкновения, что делает ожидаемые результаты саммита критически важными для мировой безопасности.

По словам Ермакова, западные союзники осознают нехватку собственных ресурсов для немедленного перехода к открытым боевым действиям. Стратегия блока заключается в долгосрочном наращивании потенциала, который должен обеспечить военный перевес над Москвой в ближайшие шесть лет. В этот период НАТО намерена придерживаться тактики демонстрации силы и принуждения, стараясь при этом не переступать черту прямого вооруженного конфликта. На фоне этих обсуждений уход американских сил радикально корректирует повестку предстоящих встреч.

"Сейчас НАТО вкладывает деньги в развитие собственного военного потенциала, и большая часть средств идет на закупку новых вооружений. В рамках общей стратегии у них есть региональные планы обороны — секторы безопасности, за которые отвечают конкретные страны. Они выделяют регулярные войска, технику и штабы, чтобы в нужный момент развернуться против нашей страны. Враг для НАТО — Россия, это прямо заявляется официальными лицами и записано во всех программных документах", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что ключевой задачей саммита в Анкаре станет перераспределение финансового бремени. Вашингтон дает понять союзникам, что эпоха тотальной американской опеки завершена, и теперь европейским столицам придется самостоятельно оплачивать закупки вооружений и логистику. В то же время внутриполитические и экономические проблемы в ряде стран серьезно ограничивают возможности для резкого роста военных бюджетов.

"Они не готовят конфликт сейчас, но рассчитывают к 2030 году нарастить потенциал настолько, чтобы одержать стратегическую победу без боевых действий. В Анкаре будут обсуждать развитие военной мобильности, перевооружение и корректировку планов с учетом опыта применения беспилотников и дальнобойных систем. Главное — перераспределение финансового бремени между европейскими союзниками, так как США больше не будут защищать Европу так же мощно, как в годы Холодной войны", — добавил эксперт.

Важным аспектом является то, что оперативное планирование альянса все чаще становится полностью закрытым. Пока лидеры обсуждают новые сектора обороны и региональные штабы, западные аналитики фиксируют, что смена политического курса в Вашингтоне вынуждает Европу проводить масштабную инвентаризацию доступных ресурсов.

Тем не менее, Ермаков призывает сохранять спокойствие: несмотря на серьезность планов по милитаризации, немедленного объявления войны по итогам турецкого саммита не ожидается. При этом в экспертной среде отмечают, что громкая бравада НАТО зачастую прикрывает серьезные внутренние уязвимости западных армий. В условиях дефицита средств странам ЕС становится все труднее поддерживать прежние темпы снабжения.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Авто
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Гаишник хочет увидеть ваш телефон? 3 вопроса, которые заставят его сменить тон
Авто
Гаишник хочет увидеть ваш телефон? 3 вопроса, которые заставят его сменить тон
Популярное
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети

В Гданьске рядовой поход за покупками обернулся масштабным разбирательством после того, как скрытая напряженность в отношениях местных жителей и приезжих вышла наружу.

Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Последние материалы
Киев поднял ставки на белорусском направлении: Минск готовится к угрозе крупнее украинских выпадов
Чистый творог или пальмовое масло? Домашний тест на кипяток легко выявит опасную подмену
Старый бензин достают с полки: в России могут вернуть топливо, которого не было больше 10 лет
Дороги внезапно ушли под воду: стихия парализовала сообщение в нескольких округах Кировской области
Очереди на границе с Эстонией выросли до 16 часов: сотни людей не могут попасть в Россию
Завод в Астраханской области расширяет экспорт в Марокко, Нигерию и Кот-д'Ивуар
Миллиарды лежали на виду: Вологодская область нашла способ пополнить бюджет без займов
Деньги потекли к морю: Приморье снова раздаёт миллиарды тем, кто зарабатывает на туристах
Космос стал теснее: SpaceX вывела на орбиту своего настоящего гиганта — такого спутника еще не было
Золотая жила оказалась пустой: на Кубани перекупщики охотятся не за бензином, а за канистрами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.