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Тель-Авив замахнулся на войну из космоса: супероружие оказалось уязвимо для дешевого дрона

Силовые структуры » Военные новости

Израильские планы по созданию орбитальной группировки со смертоносными лучами являются скорее элементом информационной войны, чем реальной технической перспективой, считает военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке Владимир Онищенко. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что у Тель-Авива недостаточно ресурсов для реализации столь масштабного и дорогостоящего проекта в одиночку.

Спутник CloudSat в представлении художника
Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спутник CloudSat в представлении художника

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна разрабатывает космические лазеры для нанесения ударов с платформ над поверхностью Земли. По информации The Jerusalem Post, глава ведомства намерен привлечь "лучшие умы", чтобы Израиль стал ведущим государством в данной сфере.

Онищенко отметил, что в области лазерных разработок сегодня лидирует Китай, а использование подобного оружия против наземных целей сопряжено с серьезными физическими ограничениями. По его словам, любой густой туман, высокая облачность или даже обычная дымовая завеса делают лазерный луч бесполезным, так как это оружие прямой видимости. В военном деле такие системы рассматриваются прежде всего для поражения объектов в безвоздушном пространстве, например, спутников противника.

"Для наземных целей это, мягко говоря, утопично — овчинка выделки не стоит. Чтобы реализовать такую задачу, необходимо иметь полноценную космическую инфраструктуру и технику, способную вывести оружие на орбиту. А у Израиля для этого не хватит ресурсов. Страна не обладает самостоятельной финансовой мощью и в значительной степени зависит от постоянных вливаний союзников", — пояснил он.

Аналитик добавил, что международные финансовые организации и США начали сокращать объемы помощи Израилю на фоне затяжного регионального конфликта. Подобный дефицит наблюдается и в более широком масштабе — поиск альтернативных источников финансирования оборонных нужд в Европе становится общемировым трендом. По мнению эксперта, реклама "космического меча" направлена на психологическое давление на Иран, однако Тегеран уже эффективно применяет более приземленные и дешевые технологии.

"Пункт управления лазерным оружием находится на земле, и уничтожить его с помощью обычного недорогого дрона не составляет особого труда. Тот же Иран располагает эффективными беспилотными средствами и уже неоднократно наносил удары по объектам на территории Израиля", — отметил полковник.

Специалист подчеркнул, что создание космического комплекса требует многомиллиардных бюджетов, сопоставимых с проектами американского предпринимателя Илона Маска. Учитывая, что США столкнулись с исчерпанием стратегических резервов противоракет, рассчитывать на полную поддержку Вашингтона в авантюрном проекте Израилю не стоит. Сейчас экономика страны истощена боевыми действиями на нескольких фронтах и необходимостью содержать армию, строить убежища и закупать электронику за рубежом.

В условиях, когда мировые державы пытаются компенсировать дефицит в арсеналах за счет передачи технологий, самостоятельная разработка Израиля выглядит сомнительно. Эксперт уверен, что лазерная программа — это не просто "пушка на орбите", а колоссальный технологический комплекс, на который у Тель-Авива нет ни времени, ни свободных капиталов.

При этом геополитическая напряженность продолжает расти, и Ближний Восток становится ареной для новой борьбы за региональное лидерство. Информационные вбросы о космическом оружии лишь маскируют реальные проблемы обороноспособности, в то время как другие страны совершенствуют новые типы ракетных технологий для преодоления существующих систем защиты.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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