Тель-Авив замахнулся на войну из космоса: супероружие оказалось уязвимо для дешевого дрона

Израильские планы по созданию орбитальной группировки со смертоносными лучами являются скорее элементом информационной войны, чем реальной технической перспективой, считает военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке Владимир Онищенко. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что у Тель-Авива недостаточно ресурсов для реализации столь масштабного и дорогостоящего проекта в одиночку.

Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник CloudSat в представлении художника

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна разрабатывает космические лазеры для нанесения ударов с платформ над поверхностью Земли. По информации The Jerusalem Post, глава ведомства намерен привлечь "лучшие умы", чтобы Израиль стал ведущим государством в данной сфере.

Онищенко отметил, что в области лазерных разработок сегодня лидирует Китай, а использование подобного оружия против наземных целей сопряжено с серьезными физическими ограничениями. По его словам, любой густой туман, высокая облачность или даже обычная дымовая завеса делают лазерный луч бесполезным, так как это оружие прямой видимости. В военном деле такие системы рассматриваются прежде всего для поражения объектов в безвоздушном пространстве, например, спутников противника.

"Для наземных целей это, мягко говоря, утопично — овчинка выделки не стоит. Чтобы реализовать такую задачу, необходимо иметь полноценную космическую инфраструктуру и технику, способную вывести оружие на орбиту. А у Израиля для этого не хватит ресурсов. Страна не обладает самостоятельной финансовой мощью и в значительной степени зависит от постоянных вливаний союзников", — пояснил он.

Аналитик добавил, что международные финансовые организации и США начали сокращать объемы помощи Израилю на фоне затяжного регионального конфликта. Подобный дефицит наблюдается и в более широком масштабе — поиск альтернативных источников финансирования оборонных нужд в Европе становится общемировым трендом. По мнению эксперта, реклама "космического меча" направлена на психологическое давление на Иран, однако Тегеран уже эффективно применяет более приземленные и дешевые технологии.

"Пункт управления лазерным оружием находится на земле, и уничтожить его с помощью обычного недорогого дрона не составляет особого труда. Тот же Иран располагает эффективными беспилотными средствами и уже неоднократно наносил удары по объектам на территории Израиля", — отметил полковник.

Специалист подчеркнул, что создание космического комплекса требует многомиллиардных бюджетов, сопоставимых с проектами американского предпринимателя Илона Маска. Учитывая, что США столкнулись с исчерпанием стратегических резервов противоракет, рассчитывать на полную поддержку Вашингтона в авантюрном проекте Израилю не стоит. Сейчас экономика страны истощена боевыми действиями на нескольких фронтах и необходимостью содержать армию, строить убежища и закупать электронику за рубежом.

В условиях, когда мировые державы пытаются компенсировать дефицит в арсеналах за счет передачи технологий, самостоятельная разработка Израиля выглядит сомнительно. Эксперт уверен, что лазерная программа — это не просто "пушка на орбите", а колоссальный технологический комплекс, на который у Тель-Авива нет ни времени, ни свободных капиталов.

При этом геополитическая напряженность продолжает расти, и Ближний Восток становится ареной для новой борьбы за региональное лидерство. Информационные вбросы о космическом оружии лишь маскируют реальные проблемы обороноспособности, в то время как другие страны совершенствуют новые типы ракетных технологий для преодоления существующих систем защиты.

Читайте также