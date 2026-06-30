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Военная машина Запада набирает ход: три страны Европы формируют новую угрозу для России

Силовые структуры » Военные новости

Западные страны планомерно готовят технологическую базу для проведения масштабных воздушных атак на стратегические объекты в глубине России, заявил военный аналитик и политолог Дмитрий Таран. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что ключевую роль в этом процессе играют Великобритания, Франция и Германия, которые переводят свои промышленные мощности на военные рельсы.

Emplacement of pod on long-range hypersonic weapon transporter erector launcher
Фото: commons.wikimedia.org by Capt. Ryan DeBooy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Emplacement of pod on long-range hypersonic weapon transporter erector launcher

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Североатлантический альянс совместно с Украиной ведут подготовку к созданию специализированного вооружения. По ее словам, это оружие предназначено для нанесения ударов по российским авиабазам.

По словам Тарана, европейские страны используют украинский конфликт как полигон для отработки систем искусственного интеллекта и интеграции беспилотных технологий. В настоящее время в Европе наблюдается масштабная милитаризация экономики. При этом западные государства игнорируют риски, связанные с тем, что европейские заводы становятся законными целями для ответных действий.

"Они обучаются очень быстро, и с учетом системы "Палантир" и военной составляющей искусственного интеллекта строят такие планы. Сейчас Европа не готова, но за год-полтора они подготовятся. Украина в данном случае выступает наконечником европейской войны против России", — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что Киев в данной стратегии выполняет лишь роль исполнителя и медийного прикрытия, в то время как основные ресурсы предоставляют Лондон и Берлин. Промышленность Германии уже начала трансформацию, при которой крупнейшие автомобильные концерны перепрофилируются под нужды ВПК. На фоне этих процессов Киев продолжает продвигать свой план по организации дальних ударов, пытаясь компенсировать неудачи на линии боевого соприкосновения.

"Украину можно исключить из расчета — это всего лишь поле боя. Они делают заявления и привлекают внимание, но на самом деле ключевые игроки — Великобритания, Германия и Франция. Франция переводит свой военно-промышленный комплекс на военные рельсы, а заводы BMW и Mercedes перепрофилируют под производство беспилотников и других систем", — пояснил эксперт.

Российская сторона внимательно отслеживает эти приготовления и модернизирует средства противодействия. Учитывая рост угроз, в России внедряются алгоритмы управления защитой неба, способные эффективно отражать атаки роев беспилотников. Таран прогнозирует, что попытки массированных налетов могут начаться в горизонте от шести месяцев до года. Также эксперт указал на уязвимость западных ракетных систем. На практике применение иностранного вооружения не всегда дает ожидаемый эффект, что подтвердили недавние неудачи ракет западного производства при попытках атак на полигоны РФ.

Политика Вашингтона в этом вопросе остается прагматичной и может измениться в любой момент. Президент США Дональд Трамп занимает выжидательную позицию, формально поддерживая европейских союзников. Однако военный успех России может заставить США сменить вектор. Параллельно с этим Москва готовит как симметричные, так и асимметричные ответы на эскалацию. 

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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