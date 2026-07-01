Финляндия отказалась от старого табу: ядерный сценарий НАТО подошел к российской границе

Финляндия трансформировалась в одного из проводников антироссийского курса в Европе, допуская агрессивные шаги в рамках стратегии НАТО, заявил военный эксперт, политолог Петр Колчин. В комментарии для Pravda.Ru специалист проанализировал причины радикальной смены оборонной политики Хельсинки и возможные последствия милитаризации региона.

Фото: Сайт Северного сотрудничества (norden.org) by Magnus Fröderberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Финский президент Александр Стубб

Ранее сообщалось, что в Финляндии вступают в силу законодательные поправки, которые фактически отменяют многолетний запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Президент республики Александр Стубб утвердил изменения, легализующие изготовление, транзит и размещение атомных арсеналов на территории страны. Примечательно, что до недавнего времени финские власти публично гарантировали сохранение безъядерного статуса и обещали не размещать подобные вооружения в мирное время. Эти шаги западных союзников подвергаются жесткой критике со стороны российских официальных лиц.

По словам Колчина, текущие действия Хельсинки укладываются в логику конфронтации, которую также активно поддерживают страны Прибалтики. Эксперт напомнил, что за внешне оборонительной риторикой могут скрываться иные мотивы. При этом на границах уже фиксируются масштабные провокации, меняющие обстановку в пунктах пропуска.

"Это решение закономерно в рамках общего антироссийского курса, который Финляндия проводит последние годы. Она стала одним из флагманов этого направления в Европе — наряду с Прибалтикой. В этом нет ничего случайного. Как отмечал наш президент, в свое время финны хотели предъявить России территориальные претензии, надеясь на ее поражение, но теперь Финляндия стала частью общего и агрессивного курса НАТО", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что вопрос размещения ядерных зарядов остается чувствительным для финского общества, однако общая международная напряженность диктует иную повестку. Параллельно с этим на континенте создается новый военный плацдарм, угрожающий архитектуре безопасности.

"Насколько вероятно размещение ядерного оружия, пока сложно сказать. Однако социологические данные показывают, что эта тема остается чувствительной для финского общества. В условиях международного напряжения все понимают, что размещение ядерного оружия в Финляндии, Польше или других странах не гарантирует им безопасность", — пояснил эксперт.

Говоря о реакции Москвы, специалист выразил уверенность в подготовке симметричных мер. Пока Хельсинки лишь обозначает свои намерения, однако поправки уже сформировали новую реальность на северных рубежах. Колчин добавил, что Россия даст дипломатические и военные ответы на соответствующие выпады.

"Никаких конкретных действий пока не предпринято. Конечно, заявлено довольно агрессивное решение, но я уверен, что на соответствующем уровне будут приняты необходимые меры и даны ответы на эти дипломатические выпады", — заключил политолог.

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