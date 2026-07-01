Киев открыл охоту на российские танкеры: пиратский удар пытаются прикрыть законом

Любые попытки ограничить российское судоходство или объявить торговые суда военными целями являются актами пиратства, на которые Москва ответит со всей жесткостью, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В комментарии для Pravda.Ru специалист подчеркнул, что западные страны и Киев игнорируют нормы международного права, создавая опасный прецедент в мировом океане.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Танкер "Волгонефть-264"

Ранее сообщалось, что киевский режим официально обратился к Международной морской организации с призывом признать суда, якобы входящие в российский теневой флот, законными военными целями. Соответствующее письмо направил вице-премьер Украины Алексей Кулеба. В европейских столицах уже обсуждали новые правила досмотра, которые повышают риск прямых столкновений в нейтральных водах.

Дандыкин отметил, что санкции, вводимые отдельными государствами или блоками вроде НАТО, не имеют юридической силы, так как не одобрены институтами уровня ООН. По его мнению, действия западных союзников Киева и самого украинского режима все больше напоминают организованный морской разбой, направленный на дискредитацию и экономическое удушение России. При этом на Западе продолжаются попытки легализовать конфискацию энергоресурсов, принадлежащих российским компаниям.

"Подобные действия абсолютно незаконны и носят пиратский характер — особенно со стороны киевского режима, который наносит удары по судам как в Черном, так и в Средиземном море. Возникает вопрос: к кому апеллировать в данной ситуации? Очевидно, что инициаторы этих действий уже не знают, как оправдать собственные решения", — сказал он.

Эксперт обратил внимание, что оппонентов Москвы особенно раздражают меры самообороны, применяемые на российском гражданском флоте. Установка крупнокалиберного вооружения для защиты от дронов и пиратских нападений стала вынужденным ответом на агрессивную среду. В условиях нарастающих угроз судовладельцы вынуждены укреплять безопасность торговых путей, чтобы минимизировать риски для экипажей и грузов.

"Их раздражает появление на наших судах крупнокалиберных пулеметов для защиты от пиратов и дронов. Они нарушают все возможные нормы, потому что привыкли к безнаказанности. Им важно только одно — навредить России, и они будут придумывать все новые и новые способы", — пояснил специалист.

Дандыкин также напомнил, что Россия уже добилась определенных успехов в международных юридических спорах: арбитраж подтвердил суверенитет России над акваториями Азовского моря и Керченского пролива, признал Крымский мост соответствующим международному праву и отклонил все претензии Киева, включая требования о компенсациях и демонтаже моста.

Однако системное давление продолжается. Параллельно с дипломатическими выпадами фиксируется переход к физическому задержанию танкеров под различными предлогами. Юристы подчеркивают, что такие действия создают правовой вакуум в Европе, ставя под вопрос легитимность всей системы международного судоходства.

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