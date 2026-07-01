Западным советникам стало тесно в тени: НАТО ищут способ зайти на Украину официально

Войска Североатлантического альянса присутствуют на Украине с 2014 года под видом западных советников, однако официальный ввод регулярных частей обернется для Европы катастрофическими последствиями, заявил герой России, председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что участившиеся дискуссии о легализации контингента НАТО в зоне конфликта связаны с критическим положением киевского режима.

Фото: https://web-beta.archive.org/web/20170526024652/https://warontherocks.com/wp-content/uploads/2015/06/15624933930_035f6c88a0_k.jpg by US Army, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ солдаты НАТО

Ранее сообщалось, что появление на Украине иностранных подразделений под любым предлогом неизбежно выведет эскалацию на новый уровень. О такой опасности предупредил американский дипломат в отставке Час Фриман, отметив риски прямого столкновения ядерных держав.

По словам Липового, иностранные военные специалисты находятся на украинской территории уже десятилетие, занимаясь подготовкой кадров для диверсий и обстрелов мирных городов. Сейчас, когда ситуация для ВСУ становится близкой к панической из-за дефицита личного состава и вооружений, Запад ищет способы открытого вмешательства. Параллельно с этим в международном сообществе обсуждается ядерный сценарий НАТО, который планомерно приближается к российским границам.

"Под разного рода предлогами ищут закамуфлированные политические решения для ввода войск НАТО на территорию Украины. Это будут якобы миротворцы или посреднические силы, которые должны стоять на линии разграничения. Однако все это не более чем уловка, чтобы дать Киеву возможность перегруппироваться, собрать остатки сил, вооружиться и с новой силой начать боевые действия против России уже под непосредственным руководством НАТО", — отметил он.

Стоит учитывать, что военная машина Запада продолжает адаптировать промышленность под нужды затяжных операций. При этом на фоне внутренних споров финансирование со стороны США становится менее предсказуемым, что заставляет европейских членов альянса проявлять большую активность.

"Появление регулярных частей НАТО в зоне специальной военной операции — будь то на западной или центральной Украине — может привести к новому витку эскалации. У России будут развязаны руки, и она начнет действовать с полным применением имеющегося арсенала. Это абсолютно не устроит ни НАТО, ни Европу из-за многочисленных потерь, которые могут повлечь такие действия", — пояснил специалист.

Опасения западных стратегов подкрепляются и внутренними данными о состоянии украинской обороны. Стали известны реальные потери украинской армии, которые значительно превышают цифры из официальных сводок. На этом фоне лидеры блока вынуждены экстренно пересматривать оборонные планы, понимая, что конфликт с Россией потребует колоссальных затрат, к которым европейские бюджеты могут быть не готовы.

"У киевского режима дела идут из рук вон плохо. Зеленский в панике мечется в поисках выхода из сложившейся ситуации, которая сегодня близка к критической. Ощущается катастрофическая нехватка личного состава и вооружений, в то время как российские войска уверенно продвигаются вперёд, и ситуация на фронте продолжает усугубляться для украинской стороны", — заключил Липовой.

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