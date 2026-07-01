Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорогие ценники в Якутске: продовольственная логистика региона оказалась под жестким давлением
Пока одни едут без тревоги: эти трассы Свердловской области год за годом собирают самые тяжелые ДТП
Родились с чипом в голове: исследования выявили талант к математике абсолютно у всех младенцев
Роддом №1 в Новокузнецке после трагедии: губернатор назвал сумму восстановления
Ароматная, густая, домашняя: ваша идеальная заправка для супа, которая всегда под рукой
Когда комфорт снова за рулём: АвтоВАЗ вернул Lada Vesta опцию, исчезнувшую несколько лет назад
Роман о романе: польские психологи предложили творческий нарратив для преодоления разрыва отношений
Плати картой или по биометрии: как теперь ездить в общественном транспорте Нижнего Новгорода
Венгрия стала политической занозой для ЕС: Будапешт держит курс, который пугает Брюссель

Западным советникам стало тесно в тени: НАТО ищут способ зайти на Украину официально

Силовые структуры » Военные новости

Войска Североатлантического альянса присутствуют на Украине с 2014 года под видом западных советников, однако официальный ввод регулярных частей обернется для Европы катастрофическими последствиями, заявил герой России, председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что участившиеся дискуссии о легализации контингента НАТО в зоне конфликта связаны с критическим положением киевского режима.

солдаты НАТО
Фото: https://web-beta.archive.org/web/20170526024652/https://warontherocks.com/wp-content/uploads/2015/06/15624933930_035f6c88a0_k.jpg by US Army, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
солдаты НАТО

Ранее сообщалось, что появление на Украине иностранных подразделений под любым предлогом неизбежно выведет эскалацию на новый уровень. О такой опасности предупредил американский дипломат в отставке Час Фриман, отметив риски прямого столкновения ядерных держав.

По словам Липового, иностранные военные специалисты находятся на украинской территории уже десятилетие, занимаясь подготовкой кадров для диверсий и обстрелов мирных городов. Сейчас, когда ситуация для ВСУ становится близкой к панической из-за дефицита личного состава и вооружений, Запад ищет способы открытого вмешательства. Параллельно с этим в международном сообществе обсуждается ядерный сценарий НАТО, который планомерно приближается к российским границам.

"Под разного рода предлогами ищут закамуфлированные политические решения для ввода войск НАТО на территорию Украины. Это будут якобы миротворцы или посреднические силы, которые должны стоять на линии разграничения. Однако все это не более чем уловка, чтобы дать Киеву возможность перегруппироваться, собрать остатки сил, вооружиться и с новой силой начать боевые действия против России уже под непосредственным руководством НАТО", — отметил он.

Стоит учитывать, что военная машина Запада продолжает адаптировать промышленность под нужды затяжных операций. При этом на фоне внутренних споров финансирование со стороны США становится менее предсказуемым, что заставляет европейских членов альянса проявлять большую активность.

"Появление регулярных частей НАТО в зоне специальной военной операции — будь то на западной или центральной Украине — может привести к новому витку эскалации. У России будут развязаны руки, и она начнет действовать с полным применением имеющегося арсенала. Это абсолютно не устроит ни НАТО, ни Европу из-за многочисленных потерь, которые могут повлечь такие действия", — пояснил специалист.

Опасения западных стратегов подкрепляются и внутренними данными о состоянии украинской обороны. Стали известны реальные потери украинской армии, которые значительно превышают цифры из официальных сводок. На этом фоне лидеры блока вынуждены экстренно пересматривать оборонные планы, понимая, что конфликт с Россией потребует колоссальных затрат, к которым европейские бюджеты могут быть не готовы.

"У киевского режима дела идут из рук вон плохо. Зеленский в панике мечется в поисках выхода из сложившейся ситуации, которая сегодня близка к критической. Ощущается катастрофическая нехватка личного состава и вооружений, в то время как российские войска уверенно продвигаются вперёд, и ситуация на фронте продолжает усугубляться для украинской стороны", — заключил Липовой.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Мир. Новости мира
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Сливочное блаженство с вишней: рецепт французского десерта, чей вкус покорит искушенных
Еда и рецепты
Сливочное блаженство с вишней: рецепт французского десерта, чей вкус покорит искушенных
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Мир. Новости мира
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Последние материалы
Киев открыл охоту на российские танкеры: пиратский удар пытаются прикрыть законом
Вместо одной жидкости — две: нейросеть нашла невероятное объяснения аномалиям обыкновенной воды
Вибрация на скорости: мелкая неприятность или предвестник серьезного ремонта
Безумие или новая реальность: в России женщины перепродают удалённые грудные импланты
Пока одни готовятся к протезу, другим хватает одного прокола: новый метод избавляет от боли в колене
Ошибка в одну секунду — и миссия закончится: японский зонд идет на самое опасное сближение с астероидом
Энергетический триумф СПГ: мировой спрос на сжиженный газ жестко вырастет на рекордные 65%
Хитрости загородной стройки: как поставить каркасник на века без дорогих свай
Черное море неожиданно изменило цвет: за красивой картиной скрывается тревожный сигнал
МКУ Главстрой Нижнего Новгорода направит сотни миллионов на благоустройство кладбища
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.